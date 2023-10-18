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以色列為何延遲發動加薩地面戰？三個原因

超會賺 泰勒絲、阿湯1部電影撈1億

記者蘇詠智╱綜合報導
泰勒絲有機會因為演唱會電影賺進1億美元。（路透資料照片）
泰勒絲有機會因為演唱會電影賺進1億美元。（路透資料照片）

藝人泰勒絲(Taylor Swift)的演唱會電影「Taylor Swift: The Eras Tour」，上映至今全球票房突破1億2350萬美元，據富比士報導，她和團隊能夠從片子票房拿到至少一半的金額，有機會再大賺1億美元。除了她之外，湯姆克魯斯(Tom Cruise)、小勞勃道尼(Robert John Downey Jr.)都等曾有「1部片就賺進1億美元」的過癮體驗。

去年「捍衛戰士：獨行俠」(Top Gun: Maverick)全球賣座逼近15億美元，阿湯除了至少1億美元的分紅外，還有1300萬美元的片酬進帳。小勞勃道尼則因「復仇者聯盟：終局之戰」(Avengers: Endgame)在7500萬美元的片酬外，再加上5500萬美元分紅，共賺進1億3000萬美元。

湯姆克魯斯去年也曾靠1部電影就賺進1億美元。（路透資料照片）
湯姆克魯斯去年也曾靠1部電影就賺進1億美元。（路透資料照片）

外界最容易忽略的「隱性富豪」則是「阿凡達：水之道」(Avatar: The Way of Water)的山姆沃辛頓(Sam Worthington)，該片全球賣了超過23億美元，分紅逾1億美元，加上第2集演出片酬千萬美元，讓他的收入完全不輸A+級巨星。

至於泰勒絲最風光的點在於，成為演唱會電影類的第一吸金女王，她的「Taylor Swift: The Eras Tour」上映不到一周，票房就擠下「小賈斯汀: 永不說不」(Justin Bieber: Never Say Never)和「麥可傑克森：未來的未來演唱會電影」(Michael Jackson's This Is It)，成為此類影片的賣座冠軍，豐厚的收益更是錦上添花。

山姆沃辛頓光是「阿凡達：水之道」的分紅就足以賺進1億美元。（路透資料照片）
山姆沃辛頓光是「阿凡達：水之道」的分紅就足以賺進1億美元。（路透資料照片）

泰勒絲 湯姆克魯斯 復仇者聯盟

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