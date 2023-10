超會賺 泰勒絲、阿湯1部電影撈1億

泰勒絲有機會因為演唱會電影賺進1億美元。(路透資料照片)

藝人泰勒絲 (Taylor Swift)的演唱會電影「Taylor Swift: The Eras Tour」,上映至今全球票房突破1億2350萬美元,據富比士報導,她和團隊能夠從片子票房拿到至少一半的金額,有機會再大賺1億美元。除了她之外,湯姆克魯斯 (Tom Cruise)、小勞勃道尼(Robert John Downey Jr.)都等曾有「1部片就賺進1億美元」的過癮體驗。

去年「捍衛戰士:獨行俠」(Top Gun: Maverick)全球賣座逼近15億美元,阿湯除了至少1億美元的分紅外,還有1300萬美元的片酬進帳。小勞勃道尼則因「復仇者聯盟 :終局之戰」(Avengers: Endgame)在7500萬美元的片酬外,再加上5500萬美元分紅,共賺進1億3000萬美元。

湯姆克魯斯去年也曾靠1部電影就賺進1億美元。(路透資料照片)

外界最容易忽略的「隱性富豪」則是「阿凡達:水之道」(Avatar: The Way of Water)的山姆沃辛頓(Sam Worthington),該片全球賣了超過23億美元,分紅逾1億美元,加上第2集演出片酬千萬美元,讓他的收入完全不輸A+級巨星。