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自傳爆為賈斯汀墮胎 布蘭妮揭內幕：他說太年輕「不想當爸」

記者陳建嘉╱綜合報導
布蘭妮(右)與賈斯汀曾是熱戀情侶，驚爆為對方墮胎過。(路透資料照片)
布蘭妮(右)與賈斯汀曾是熱戀情侶，驚爆為對方墮胎過。(路透資料照片)

昔日的樂壇「小甜甜」布蘭妮(Britney Spears)，將推出個人自傳「The Woman in Me」，據傳她把自己的家族內幕講了個清清楚楚，從祖父母輩一直講到父母跟自己，大家會更明白她現在為什麼會是這樣；但最新的勁爆內容，竟是曾經與她交往的樂壇天王賈斯汀，消息人士指出布蘭妮曾為賈斯汀(Justin Timberlake)墮胎，「賈斯汀說我們還沒準備好要迎接小寶寶的到來，認為我們還太年輕。」

TMZ報導，小甜甜布蘭妮、賈斯汀在剛走紅樂壇時墜入情網， 約莫是在1999年至2002年間，當時也是布蘭妮紅極一時的鼎盛時刻，而她從小教育受到家庭、宗教影響，一直認定不能墮胎，但她當時卻懷了賈斯汀的小孩，「我非常愛賈斯汀，一直期待著我們有個家庭，但這比我預期早很多」，而她也非常想要小孩，「如果當時完全由我做決定，我永遠不會走這條路。但賈斯汀非常確定他當時不想當父親」，並說賈斯汀當時知道自己當爸很不開心，只因為兩人都還年輕，都在拚事業。

據傳布蘭妮當時的歌曲「Everytime」就是獻給賈斯汀以及未能出世的小孩，歌詞寫下「渺小的我，需要你的呵護」、「我夜夜祈禱 你熟悉的面孔 會漸漸消失不見」都是明證，而當時也讓布蘭妮心碎多年，後來兩人分手，賈斯汀與「德州電鋸殺人狂」(The Texas Chain Saw Massacre)票房女星潔西卡貝兒(Jessica Biel)結婚，已育有2子，目前賈斯汀的經紀公司未對此事回應。

布蘭妮個人自傳即將發行。(取材自Ｘ平台)
布蘭妮個人自傳即將發行。(取材自Ｘ平台)

墮胎 德州 教育

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