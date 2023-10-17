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好萊塢情網勾纏 布萊德利的新歡 是李奧納多的舊愛

記者蘇詠智╱綜合報導
布萊德利庫柏的新歡，傳是巨星好友李奧納多狄卡皮歐(圖)的舊愛。(路透資料照片)
布萊德利庫柏的新歡，傳是巨星好友李奧納多狄卡皮歐(圖)的舊愛。(路透資料照片)

演藝界紅星們的情絲纏繞，竟能組成一張龐大的網，幾乎相識的所有人都牽扯其中？布萊德利庫柏(Bradley Cooper)盛傳和吉吉哈蒂德(Gigi Hadid)打得火熱，吉吉之前還與布萊德利的好友李奧納多狄卡皮歐(Leonardo DiCaprio)頻頻約會，而布萊德利孩子的媽—伊莉娜莎伊克(Irina Shayk)早先和美式足球男神湯姆布萊迪(Tom Brady)過從甚密，湯姆的前妻吉賽兒(Gisele Bundchen)正好是李奧納多另一位舊愛。

布萊德利庫柏(圖)的新歡，傳是巨星好友李奧納多狄卡皮歐的舊愛。(路透資料照片)
布萊德利庫柏(圖)的新歡，傳是巨星好友李奧納多狄卡皮歐的舊愛。(路透資料照片)

巨星們的緋聞傳了一大圈，最後發現彼此都能算得上是「表親」，只怪大家的口味太相近，布萊德利與李奧納多都喜歡豔麗名模，名模的圈子說大也不大，自然很容易就碰到熟人。據歐美八卦報導，布萊德利和吉吉還是透過伊莉娜的介紹，在伊莉娜心目中，曾跟自己生下女兒的布萊德利，已經猶如家人，永遠也切不斷，樂得幫他從中牽線。

吉吉哈蒂德的緋聞對象都是男神。(路透資料照片)
吉吉哈蒂德的緋聞對象都是男神。(路透資料照片)

而吉吉也曾經跟出身自「1世代」(One Direction)的贊恩馬利克(Zayn Malik)生了女兒，對她來說，養小孩是目前要務，戀愛只求輕鬆、開心，不一定要有什麼結果，之前與李奧納多的短暫韻事也是如此，八卦報導還稱她與布萊德利是借用泰勒絲(Taylor Swift)的羅德島豪宅當做愛巢、避開閒雜人等。

當紅俊男美女愛成一團，資深老將的感情世界也讓外界看傻眼。潔妲蘋姬史密斯(Jada Pinkett-Smith)推出回憶錄，稱與丈夫威爾史密斯(Will Smith)已分居多時，聽他喊自己「老婆」還會愣住。威爾公開對此回應，表示被潔妲蘋姬的話「打醒」，認為在一起太久，他在情感上很盲目，潔妲蘋姬的細微轉變他居然都沒有發現。

八卦 泰勒絲 威爾史密斯

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