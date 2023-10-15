我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

以色列驗屍官檢驗1300遺體：許多人生前遭酷刑、性侵

創業在美國／華人移民自架網站 打造「籃子華人百貨」多元服務

才傳出離婚…休傑克曼55歲生日前妻同慶

記者蘇詠智／綜合報導
休傑克曼歡度55歲生日。（取材自Instagram）
休傑克曼歡度55歲生日。（取材自Instagram）

「演藝界離婚模範」已經產生？結婚27年後、發現彼此感情已變成朋友的休傑克曼（Hugh Jackman）與大他16歲的黛博拉李佛尼斯（Deborra-Lee），儘管都還在適應即將到來的新生活，也都表示分手的過程並不是很容易，但休傑克曼的55歲生日會，黛博拉依舊出席，還和他一起開心慶生。對此休傑克曼的公關人員也證實：「是的，沒有錯，那是個很愉快的夜晚。」

休傑克曼的55歲慶生會，本來是他將恢復單身的第一個生日，黛博拉的現身，讓氣氛感覺上又沒有太大的變化，兩人不愧是對彼此相當熟悉，就算變成朋友般的相處，還是很融洽，加上兩人的一雙養子女奧斯卡（Oscar）、艾娃（Ava）也都到場，還有一些親密的老友在旁，當天大夥兒都度過美好的一夜。

相較於近日的一些明星夫妻鬧分手互鬥心機、爭財產、爭小孩的監護權等，休傑克曼與黛博拉至少到目前為止都還客客氣氣，沒有撕破臉，然而他們也有需要釐清的財產分配事宜，要能斷乾淨也不是那麼容易，讓他們想到分手仍難免感到不快樂。

休傑克曼最近還分享了年輕時的照片，看起來對著鏡頭齜牙裂嘴，網友笑稱「還沒當上金鋼狼前就已經很有金鋼狼的樣子」。

奧斯卡

上一則

不藏了 美國隊長大方秀婚戒 為了妻子要息影？

下一則

胡歌被挖不尊重女性「黑歷史」傳演張桂梅夫惹議

延伸閱讀

才爆離婚又傳「男男戀」？ 陳牧馳喊告

才爆離婚又傳「男男戀」？ 陳牧馳喊告
休傑克曼55歲生日 要分手的妻子仍然出席道賀

休傑克曼55歲生日 要分手的妻子仍然出席道賀
休傑克曼寫回憶錄 要揭離婚驚人內幕？

休傑克曼寫回憶錄 要揭離婚驚人內幕？
泰勒絲捧男友場 帶萊恩雷諾斯夫婦、休傑克曼看NFL比賽

泰勒絲捧男友場 帶萊恩雷諾斯夫婦、休傑克曼看NFL比賽

熱門新聞

高圓圓(右一)同框章子怡(左一)，女神對決引熱議。(取材自微博)

同為44歲… 章子怡同框高圓圓 「骨相之美」掀熱議

2023-10-10 09:00
邱于庭(右) 出席張晨光兒子婚禮，完全凍齡。圖／邱于庭提供

昔日古典美人現身張晨光帥兒喜宴 64歲凍齡美貌網驚呆

2023-10-07 15:34
趙麗穎自拍，露出排骨胸。(取材自微博)

趙麗穎秀自拍照 網友心疼她的排骨胸

2023-10-07 07:30
圖／翻攝自Weverse

BTS Jimin炫耀Jin送錢包當生日禮 打開竟有2個月薪水

2023-10-14 12:28
楊冪看秀，被發現拿的是華為手機。(取材自微博)

楊冪看秀用華為手機被喊「愛國」 更驚人的是桌布用這4個字

2023-10-06 21:32
康凱(左)指控遭家暴2次。(記者李政龍／攝影)

男星驚爆被騙婚 辦完婚禮才知「老婆配偶欄是美國人」

2023-10-14 15:21

超人氣

更多 >
BTS Jimin炫耀Jin送錢包當生日禮 打開竟有2個月薪水

BTS Jimin炫耀Jin送錢包當生日禮 打開竟有2個月薪水
男星驚爆被騙婚 辦完婚禮才知「老婆配偶欄是美國人」

男星驚爆被騙婚 辦完婚禮才知「老婆配偶欄是美國人」
紐約法拉盛「擺攤賣條紋鱸魚」 遭收繳並開罰

紐約法拉盛「擺攤賣條紋鱸魚」 遭收繳並開罰
中國女金芳仍下落不明 白男友死於南加州立公園

中國女金芳仍下落不明 白男友死於南加州立公園
陳奕迅澳門開唱被嗆「講國語」怒回絕 引熱議

陳奕迅澳門開唱被嗆「講國語」怒回絕 引熱議