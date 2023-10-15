才傳出離婚…休傑克曼55歲生日前妻同慶

休傑克曼歡度55歲生日。（取材自Instagram）

「演藝界離婚模範」已經產生？結婚27年後、發現彼此感情已變成朋友的休傑克曼（Hugh Jackman）與大他16歲的黛博拉李佛尼斯（Deborra-Lee），儘管都還在適應即將到來的新生活，也都表示分手的過程並不是很容易，但休傑克曼的55歲生日會，黛博拉依舊出席，還和他一起開心慶生。對此休傑克曼的公關人員也證實：「是的，沒有錯，那是個很愉快的夜晚。」

休傑克曼的55歲慶生會，本來是他將恢復單身的第一個生日，黛博拉的現身，讓氣氛感覺上又沒有太大的變化，兩人不愧是對彼此相當熟悉，就算變成朋友般的相處，還是很融洽，加上兩人的一雙養子女奧斯卡 （Oscar）、艾娃（Ava）也都到場，還有一些親密的老友在旁，當天大夥兒都度過美好的一夜。

相較於近日的一些明星夫妻鬧分手互鬥心機、爭財產、爭小孩的監護權等，休傑克曼與黛博拉至少到目前為止都還客客氣氣，沒有撕破臉，然而他們也有需要釐清的財產分配事宜，要能斷乾淨也不是那麼容易，讓他們想到分手仍難免感到不快樂。

休傑克曼最近還分享了年輕時的照片，看起來對著鏡頭齜牙裂嘴，網友笑稱「還沒當上金鋼狼前就已經很有金鋼狼的樣子」。