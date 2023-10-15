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不藏了 美國隊長大方秀婚戒 為了妻子要息影？

記者蘇詠智／綜合報導
克里斯伊凡（右）與粉絲在紐約動漫展合照，手上明顯有戴婚戒。（取材自X平台）
克里斯伊凡（右）與粉絲在紐約動漫展合照，手上明顯有戴婚戒。（取材自X平台）

因為在漫威英雄片中扮演「美國隊長」（Captain America）史蒂夫羅傑斯（Steve Rogers）而全球知名的克里斯伊凡（Chris Evans），上個月低調舉辦婚禮，與來自葡萄牙的「修女戰士」（Warrior Nun）艾芭巴普蒂斯塔（Alba Baptista）結婚，儘管結婚照、婚禮細節等都未公開，近日他出席紐約動漫展和影迷合照，手上被拍到戴婚戒，似乎沒避諱已經成為人夫。據傳他和艾芭還會回到她的家鄉葡萄牙再辦一次婚禮，而克里斯也因為沈浸在人生進入下一階段的喜悅中，受訪時坦承「沒有想要再工作」。

經營婚姻與經營事業並不一定互相衝突，過去不少紅星也都能在拍片工作之餘，維持理想的家庭生活，但克里斯在接受「GQ」雜誌訪問時說道：「我已經一年沒工作了，我也沒有想要。」這幾年他雖然沒有再回到漫威影視宇宙的新片中，戲還是接連不斷的推出，難怪會有了先暫停工作腳步、好好建立個人家庭的想法，這是否代表他將要息影一陣子？也還說不準。巧的是他在漫威的好兄弟「雷神索爾」（Thor）克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth），也差不多是這樣的節奏，在前幾年拚命工作，現在暫時不工作、全部時間都給家人，好在之前已經拍畢的戲，還能夠慢慢上，不至於完全沒有新作呈現給觀眾。

倒是漫威在一堆新英雄接班卻表現不特別理想之後，各方矚目他們接下來該往哪個方向走，目前確知「美國隊長4」（Captain America: Brave New World），確定會是新一代的安東尼麥奇（Anthony Mackie）當家作主，昔日巨星哈里遜福特（Harrison Ford）助陣，能否挽回超級英雄片衰退的氣勢？就等明年7月上映後見分曉。

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