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不演了 90歲米高肯恩宣布真的息影了

記者蘇詠智／綜合報導
今年90歲的米高肯恩終於公開宣布息影。（路透資料照片）
今年90歲的米高肯恩終於公開宣布息影。（路透資料照片）

今年90歲的英國資深影帝米高肯恩（Michael Caine），9月下旬出席新片「The Great Escaper」首映會時，已表示這是他最後一部電影，近日接受BBC訪問，終於公開宣布：「我講了那麼多次要息影，現在真的息影了。」

米高肯恩從1950年代晚期正式在英國的電影和電視節目中亮相，1964年他參與演出的「祖魯戰爭」（Zulu）在英國締造驚人賣座，他也脫穎而出。由於「真善美」（The Sound of Music）克里斯多夫普魯瑪（Christopher Plummer）、日後扮演「哈利波特」（Harry Potter）系列裡鄧不利多校長的李察哈里斯（Richard Harris）先後辭演「國際諜報局」（The Ipcress File），他順勢接手，該片不但票房開紅盤，也讓他首度入圍英國影藝學院獎最佳男主角，讓他大紅大紫。

從1960年代後期到1970年代的中期，米高肯恩堪稱在國際最知名的英國男星之一，他身材高大、外表性格，時常演出神探、大盜以及花花公子之類的角色，「風流奇男子」（Alfie）令他第一次提名奧斯卡最佳男主角。之後他一度聲勢走下坡，1980年代以伍迪艾倫（Woody Allen）的「漢娜姊妹」（Hannah And Her Sister）首度獲得奧斯卡最佳男配角，14年後又以「心塵往事」（The Cider House Rules）再奪一座最佳男配角小金人，近年來則是以「黑暗騎士」（The Dark Knight）系列中的蝙蝠俠管家「阿福」一角為年輕觀眾熟知。

對於息影，米高肯恩坦言：「我現在能演的只有85、90歲的老頭，他們不太可能是主角。電影裡不會有90歲的男主角，通常是年輕帥哥或美女，我想那就乾脆退休吧。」

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