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初夜給雷根、約會梅爾吉勃遜 傳奇女星琵琶羅麗去世

記者蘇詠智／即時報導
琵琶羅麗（右）和保羅紐曼在「江湖浪子」對手戲精彩，雙雙提名奧斯卡帝后。（取材自IMDb）
琵琶羅麗（右）和保羅紐曼在「江湖浪子」對手戲精彩，雙雙提名奧斯卡帝后。（取材自IMDb）

曾經三度入圍奧斯卡金像獎、九度提名艾美獎的資深演技派女星琵琶羅麗（Piper Laurie），在今天上午於洛杉磯去世，享耆壽91歲。她17歲就成為環球影片的旗下新秀，與洛赫遜（Rock Hudson）同期加盟，卻因為在環球都只能演一些無關痛癢的花瓶角色下定決心解約，藉由劇場和電視劇表演廣獲好評後，雖以「江湖浪子」（The Hustler）首度提名奧斯卡金像獎最佳女主角，又為了養育女兒和丈夫一起搬到紐約、接下來的15年都未再拍電影，人生歷程頗為傳奇。

曾與雷根演父女 戲外卻擦出愛火

據歐美報導，琵琶羅麗小時候曾有三年陪著健康有狀況的姊姊在療養院度過，變得相當少話，卻開啟了她運用創意逗自己開心的本事，小小年紀就打定主意要當演員，也在一些選秀活動中脫穎而出，然而參加華納的試鏡沒能贏得合約，反而是被環球相中。她在第一部電影「春之誘惑」（Louisa）裡扮演男主角的女兒，擔任男主角的正是日後成為美國總統的雷根（Ronald Reagan）。戲外這對「偽父女」卻擦出火花，琵琶在自己的回憶錄中稱將處子之身獻給了雷根，雷根是她「初體驗」的對象。

「春之誘惑」宣傳照，琵琶羅麗（大圖左）與雷根（左上小圖右）飾演父女。（取材自IM...
「春之誘惑」宣傳照，琵琶羅麗（大圖左）與雷根（左上小圖右）飾演父女。（取材自IMDb）

琵琶羅麗年輕甜美，很快被環球捧為搭配男主角的玉女，但她只想挑戰有難度的角色，對經紀人放話：「他們可以送我去坐牢、告我，我都不在乎，我不會再工作了…除非我能做一些我有一點起碼的尊敬的事情。」經紀人馬上幫她與環球解約，她則搬到紐約，在劇場界與電視演出上得到肯定，尤其在「相見時難別亦難」（Days of Wine and Roses）的電視劇版本扮演酗酒女子，令她再獲艾美獎提名，此時她的代表作之一「江湖浪子」適時出現，她在片中雖然還是演有酒癮的女性，與保羅紐曼（Paul Newman）的對手戲贏得影評人的激賞，兩個人都因此片入圍奧斯卡主角獎。

因「魔女嘉莉」入圍奧斯卡女配

雖然琵琶羅麗的電影事業看來又在起飛，她卻隨著丈夫、女兒在紐約郊區落腳，告別大銀幕長達15年，期間頂多只演了些電視影片，直到布萊恩狄帕瑪請她演出史蒂芬金（Stephen King）原著改編的「嘉莉」（Carrie）裡那個偏執又恐怖的病態母親，她本來看完劇本以後還覺得在搞笑，認為可以很輕鬆地玩，結果她的嚇人演技讓她入圍了奧斯卡最佳女配角，一復出拍電影馬上又成為矚目的焦點。

琵琶羅麗在「嘉莉」演出恐怖病態的母親，不但提名奧斯卡，也成為個人代表作之一。（取...
琵琶羅麗在「嘉莉」演出恐怖病態的母親，不但提名奧斯卡，也成為個人代表作之一。（取材自IMDb）

之後琵琶開始遊走在大小銀幕之間，不但在著名影集「刺鳥」（The Thorn Birds）、「雙峰」（Twin Peaks）等都露臉，也再拿下好幾次的艾美獎提名，也演出澳洲電影「Tim愛我」（Tim），扮演和弱智美男子談姐弟戀的中年女性，片中和她有感情對手戲的正是即將在好萊塢大紅大紫的梅爾吉勃遜（Mel Gibson），她和梅爾也差了快24歲，竟然也和片中一樣看對眼，有過短暫的關係，不過沒有撐多久就一拍兩散，她的婚姻亦吿破裂。

琵琶羅麗（左）和梅爾吉勃遜在「Tim愛我」組成老少配，戲外也曾真的有短暫關係。（...
琵琶羅麗（左）和梅爾吉勃遜在「Tim愛我」組成老少配，戲外也曾真的有短暫關係。（取材自IMDb）

她後來還曾以「悲憐上帝的女兒」（Children of a Lesser God）入圍過奧斯卡女配角，片中扮演女主角瑪麗麥特林（Marlee Matlin）的母親，彼此有激烈的感情衝突，是她最後一次打進小金人爭奪戰。雖然被公認實力雄厚，琵琶只拿過一座艾美獎，入圍奧斯卡都是空手而歸，她本身也不太相信不一樣的演出能被擺在同一個天平上比較。

進入21世紀，琵琶羅麗仍有在表演，新版「馬蓋先」（MacGyver）影集或是電影「藥命人生」（White Boy Rick）中都有她的演出，公關人員透露她的身體已經有一陣子都不太好，而她又年事已高，終於在人生的舞台上謝幕、退場。

琵琶羅麗91歲去世。（美聯社）
琵琶羅麗91歲去世。（美聯社）

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