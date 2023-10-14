我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山房租大漲 科技新貴也吃不消 搶住「膠囊公寓」

想扭轉形象？哈瑪斯秀武裝人員「照顧」遭虜以色列幼童影片

「美國隊長」不藏了…大方秀出婚戒 為了妻子要息影？

記者蘇詠智／即時報導
克里斯伊凡（右）與艾芭巴普蒂斯塔被傳可能會在葡萄牙再辦一次婚禮。(取材自Instagram)
克里斯伊凡（右）與艾芭巴普蒂斯塔被傳可能會在葡萄牙再辦一次婚禮。(取材自Instagram)

因為在漫威英雄片中扮演「美國隊長」史蒂夫羅傑斯而全球知名的克里斯伊凡(Chris Evans)，上個月上旬低調舉辦婚禮，與來自葡萄牙的「修女戰士」艾芭巴普蒂斯塔（Alba Baptista）結婚，儘管結婚照、婚禮細節等都未公開，近日他出席紐約動漫展和影迷合照，手上被拍到戴婚戒，似乎沒避諱已經成為人夫，據傳他和艾芭還會回到她的家鄉葡萄牙再辦一次婚禮，而克里斯也因為沈浸在人生進入下一階段的喜悅中，受訪時坦承「沒有想要再工作」。

經營婚姻與經營事業並不一定互相衝突，過去不少紅星也都能在拍片工作之餘，維持理想的家庭生活，但克里斯在接受「GQ」雜誌時說道：「我已經一年沒工作了，我也沒有想要。」這幾年他雖然沒有再回到漫威影視宇宙的新片中，戲還是接連不斷的推出，難怪會有了先暫停工作腳步、好好建立個人家庭的想法，這是否代表他將要息影一陣子？也還說不準。巧的是他在漫威的好兄弟「雷神索爾」克里斯漢斯沃，也差不多是這樣的節奏，在前幾年拚命工作，現在暫時不工作、全部時間都給家人，好在之前已經拍畢的戲，還能夠慢慢上，不至於完全沒有新作呈現給觀眾。

倒是漫威在一堆新英雄接班卻表現不特別理想之後，各方矚目他們接下來該往哪個方向走，目前確知「美國隊長4」，確定會是新一代的安東尼麥奇(Anthony Mackie)當家作主，能否挽回超級英雄片衰退的氣勢？就等明年7月上映後見分曉。

克里斯伊凡與粉絲在紐約動漫展合照，手上明顯有戴婚戒。(取材自X平台)
克里斯伊凡與粉絲在紐約動漫展合照，手上明顯有戴婚戒。(取材自X平台)
克里斯伊凡成為人夫後會更多時間分給家庭，表明想減產、少接工作。（路透資料照片）
克里斯伊凡成為人夫後會更多時間分給家庭，表明想減產、少接工作。（路透資料照片）

漫威 動漫

上一則

孫儷女兒看「甄嬛傳」20分鐘入坑 提1問題考倒媽

下一則

大媽變少婦？55歲「最醜歌后」驚人現況 網：換人了？

延伸閱讀

奧斯卡掌摑事件有內幕？潔妲蘋姬：克里斯洛克懷恨6年、曾想約她

奧斯卡掌摑事件有內幕？潔妲蘋姬：克里斯洛克懷恨6年、曾想約她
柏克萊加大遴選校長 面向全球徵才

柏克萊加大遴選校長 面向全球徵才
移民聯盟返校資源日 幫助無證移民

移民聯盟返校資源日 幫助無證移民
瑞典暴力案激增 尋求軍隊協助打擊黑幫

瑞典暴力案激增 尋求軍隊協助打擊黑幫

熱門新聞

高圓圓(右一)同框章子怡(左一)，女神對決引熱議。(取材自微博)

同為44歲… 章子怡同框高圓圓 「骨相之美」掀熱議

2023-10-10 09:00
楊冪看秀，被發現拿的是華為手機。(取材自微博)

楊冪看秀用華為手機被喊「愛國」 更驚人的是桌布用這4個字

2023-10-06 21:32
趙麗穎自拍，露出排骨胸。(取材自微博)

趙麗穎秀自拍照 網友心疼她的排骨胸

2023-10-07 07:30
邱于庭(右) 出席張晨光兒子婚禮，完全凍齡。圖／邱于庭提供

昔日古典美人現身張晨光帥兒喜宴 64歲凍齡美貌網驚呆

2023-10-07 15:34
吳亦凡遭中國判處執行13年有期徒刑附加驅逐出境。（取材自微博）

「獄友曾看他掉眼淚」吳亦凡要關13年 遭爆263萬一夕燒光

2023-10-07 02:23
因為一張中秋節愛心手月餅照，讓網友沸騰了。(取材自微博)

「愛心月餅照」露餡？ 「長月燼明」鄧為、陳都靈被爆熱戀

2023-10-08 09:00

超人氣

更多 >
北京以色列使館職員街頭遇刺 美駐華大使發聲

北京以色列使館職員街頭遇刺 美駐華大使發聲
華裔學生SAT近滿分 18所大學僅中兩間…卻得Google職位

華裔學生SAT近滿分 18所大學僅中兩間…卻得Google職位
輝達旗下企業創辦人之女遭哈瑪斯槍殺 黃仁勳哀悼「還有員工被綁」

輝達旗下企業創辦人之女遭哈瑪斯槍殺 黃仁勳哀悼「還有員工被綁」
CNN：全球以色列年輕人返國效力 理由是「別無選擇」

CNN：全球以色列年輕人返國效力 理由是「別無選擇」
不是紐約或洛杉磯 美國頭號美食城市竟在這裡

不是紐約或洛杉磯 美國頭號美食城市竟在這裡