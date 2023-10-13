專訪／「驚奇隊長」化身烹飪化學家 料理萬份千層麵

「驚奇隊長」布麗拉森(右)在影集「化學課」既要熟背化學公式，又要勤練廚藝。（圖：Apple TV+ 提供）

「驚奇隊長」布麗拉森回歸小螢幕，在新戲「化學課」飾演一名1950年代的女化學家，受到當時的父權社會壓力，為了繼續工作，只得轉職當烹飪節目的主持人，導演莎拉亞丁納史密斯、監製李艾森伯格皆狂讚布麗拉森，「她勤練廚藝，有場戲求好心切，做了一萬份千層麵，下戲後大家都搶著吃」。

導演莎拉亞丁納史密斯認定布麗拉森是「化學課」最完美女主角。（圖：Apple TV+ 提供） 「驚奇隊長」布麗拉森(右)在影集「化學課」化身1950年代轉戰烹飪節目的女化學家。（圖：Apple TV+ 提供）

李艾森伯格原本就是「化學課」的原作書迷，「故事超棒，講述一名女性如何突破當代限制，走出自己的路」，至於為何選擇布麗拉森，他笑稱「不是我們選中她，而是她選中我們」，李艾森伯格提到很多演員只是掛名，不過布麗完全不是這樣，她親自參與每一次會議，對於美術道具、佈景以及服裝都很要求，「她還跟我坐在剪輯室剪片，長達好幾周，明明當時也還要忙漫威 的『驚奇隊長2』呢」。

監製李艾森伯格狂讚「驚奇隊長」布麗拉森是唯一選擇。（圖：Apple TV+ 提供）

被問到最讓人訝異的部分，莎拉則提到布麗拉森根本不熟化學，但為了融入角色，拼命苦學，背誦化學公式表，「有一場戲必須說出滿滿的化學專有名詞，又要融入許多感情，難以置信，她那段戲演得非常好」，莎拉另外提到布麗拉森非常聰明，原本以為她會需要很多時間背台詞，結果只要看個2、3次劇本就上戲，最後還能一字不漏。

奧斯卡影后布麗拉森(右)在影集「化學課」也有浪漫談情橋段。（圖：Apple TV+ 提供）

不過「化學課」最難拍的，依舊是食物，劇組還特地找來「食物造型師」，要讓這些美食好看也好吃，2人更表示布麗拉森的角色介於烹飪、化學，又要進入50年代女性的家庭生活，被問布麗是否曾給過他們什麼建議，李艾森伯格則笑答「她總是說烹飪就是化學，化學就是生活」，並希望觀眾到時也能喜歡這部戲劇。「化學課」目前已在Apple TV+上線。

「驚奇隊長」布麗拉森(右)在影集「化學課」既要熟背化學公式，又要勤練廚藝。（圖：Apple TV+ 提供）