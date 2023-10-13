泰勒絲紀錄片封街首映 3分鐘致詞謝不完、碧昂絲也來了

泰勒絲出席自己的演唱會電影「我的時代巡迴演唱會」首映。(路透)

泰勒絲 （Taylor Swift）近日出席巡演紀錄片「我的時代巡迴演唱會」（The Eras Tour）的首映會，現場眾星雲集，碧昂絲 （Beyoncé)也盛裝亮相捧場，泰勒絲開心表示，「我很感謝你們來到這裡，因為這個夜晚對我來說是一個重要的回憶，而你們也是其中的一部分」。

據外媒綜合報導，為了迎接首映，周圍的街道及店家都關閉，由保全引導賓客入場，包含亞當山德勒(Adam Sandler)、劉思慕 等不少巨星，媒體的空拍機也在上空盤旋了幾個小時等待拍攝，足見場面盛大。

泰勒絲出席自己的演唱會電影「我的時代巡迴演唱會」首映。(法新社)

泰勒絲走完地毯後，發表了3分鐘長的感想，她說：「我對此（首映）的感激之情超出了你們的想像，所有來到這裡的人都是我親自挑過、親自選出來的，因為你們對於這場演唱會都有不同程度的貢獻及協助。 這些事情對我來說非常重要。 所以，感謝大家所做的一切，讓我們都聚集在這裡。」

泰勒絲也提到巡演對她的意義：「 我不敢相信我能把音樂當作我的職業，這太瘋狂了。 我一生中從未像『我的時代巡迴演唱會』那樣享受過如此多的樂趣。這無疑是我一生中最激動人心的體驗。」她也謙虛表示，這樣的成功很大程度要歸功於樂隊、舞者和工作人員，她也說：「他們坐在各個劇院裡。」