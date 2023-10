泰勒絲紀錄片封街首映 3分鐘致詞謝不完、碧昂絲也來了

泰勒絲出席自己的演唱會電影「我的時代巡迴演唱會」首映。(路透)

泰勒絲 (Taylor Swift)近日出席巡演紀錄片「我的時代巡迴演唱會」(The Eras Tour)的首映會,現場眾星雲集,碧昂絲 (Beyoncé)也盛裝亮相捧場,泰勒絲開心表示,「我很感謝你們來到這裡,因為這個夜晚對我來說是一個重要的回憶,而你們也是其中的一部分」。

據外媒綜合報導,為了迎接首映,周圍的街道及店家都關閉,由保全引導賓客入場,包含亞當山德勒(Adam Sandler)、劉思慕 等不少巨星,媒體的空拍機也在上空盤旋了幾個小時等待拍攝,足見場面盛大。

泰勒絲出席自己的演唱會電影「我的時代巡迴演唱會」首映。(法新社)

泰勒絲走完地毯後,發表了3分鐘長的感想,她說:「我對此(首映)的感激之情超出了你們的想像,所有來到這裡的人都是我親自挑過、親自選出來的,因為你們對於這場演唱會都有不同程度的貢獻及協助。 這些事情對我來說非常重要。 所以,感謝大家所做的一切,讓我們都聚集在這裡。」

泰勒絲也提到巡演對她的意義:「 我不敢相信我能把音樂當作我的職業,這太瘋狂了。 我一生中從未像『我的時代巡迴演唱會』那樣享受過如此多的樂趣。這無疑是我一生中最激動人心的體驗。」她也謙虛表示,這樣的成功很大程度要歸功於樂隊、舞者和工作人員,她也說:「他們坐在各個劇院裡。」