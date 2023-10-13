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奧斯卡掌摑事件有內幕？潔妲蘋姬：克里斯洛克懷恨6年、曾想約她

記者蘇詠智／即時報導
威爾史密斯（右）掌摑克里斯洛克，引發的爭議至今還未結束。（路透資料照片）
威爾史密斯（右）掌摑克里斯洛克，引發的爭議至今還未結束。（路透資料照片）

去年奧斯卡頒獎典禮上驚動全球的掌摑事件，使影星威爾史密斯（Will Smith）的形象和事業瞬間跌到谷底，挨打的諧星克里斯洛克（Chris Rock）則時不時在脫口秀裡修理威爾，至今不肯公開接受他的道歉。可是另一位傳說中當事人：威爾的妻子潔妲蘋姬（Jada Pinkett-Smith），近來卻揭露了她所理解的真相：克里斯洛克早因為2016年的奧斯卡頒獎典禮而對她心懷芥蒂，有可能藉機報復。

潔妲蘋姬透露，當年她因為「奧斯卡太白」──所有演技獎入圍者都是白人，決定抵制抗議，剛好克里斯洛克就是當屆主持人，所以在開場脫口秀中把她的抵制寫進台詞中當成笑哏，那時潔妲蘋姬認為克里斯誤將她對於奧斯卡主辦單位的不滿，視為對他個人的抵制、藉機在典禮上調侃她，她覺得能夠理解，卻不知道克里斯懷恨在心六年，還有下一波的攻擊？

潔妲蘋姬史密斯對於丈夫去年在奧斯卡頒獎典禮上鬧出的風波，有自己的想法。（路透資料...
潔妲蘋姬史密斯對於丈夫去年在奧斯卡頒獎典禮上鬧出的風波，有自己的想法。（路透資料照片）

最近潔妲蘋姬接受「時人」（People）訪問，坦言以為去年奧斯卡典禮上克里斯洛克一定要針對她的平頭開玩笑，讓她第一時間懷疑是2016年那次結怨後的再一次報復，自覺那一年可能傷害到了他，也對他有些抱歉，可是過了好幾年，克里斯還來這麼一下，她又不禁懷疑是不是還有別的舊仇，例如他曾經想約她出來，然而她與威爾從來沒有正式的辦離婚，彼此仍是夫妻，她拒絕他的約會，恐怕令他還是不能釋懷。

對此，潔妲蘋姬解釋：「每隔一段時間，你們媒體就會講我跟威爾離婚了，或是要離婚，可能因此讓克里斯誤會了，他或許覺得找我約會沒問題，但我和威爾還是夫妻，我當然拒絕他。」她也表示克里斯在奧斯卡典禮被掌摑之後有馬上來跟她表示，並沒有想要傷害她，而她的想法是：「反正我都已經是公眾人物了，被修理被傷害也是難以避免，但事情發生到現在，我都沒有跟他講過一次話。」

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