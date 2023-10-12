馬斯克傳寄威脅信施壓 保安珀赫德留在「水行俠2」

「水行俠」男女主角傑森摩莫亞、安珀赫德被爆出不合。（圖：華納兄弟提供）

強尼戴普（Johnny Depp）、安珀赫德（Amber Heard）的世紀官司去年鬧得滿城風雨，事後強尼戴普獲判無罪洗清冤屈，但隨著安珀主演大片「水行俠2」（Aquaman and the Lost Kingdom）即將上映，陷入多方醜聞的她，戲分多寡也引起外界關注，近期外媒爆料，安珀在「水行俠2」劇組並不愉快，讓她的富豪前男友馬斯克 （Elon Musk）甚至寄威脅信施壓，消息讓外界相當震驚，DC影業官方則強調這絕對是謠言。

安珀赫德前男友馬斯克。(路透資料照片)

外媒「綜藝報」指出，去年官司的關鍵物證據傳再度流出，一名強尼戴普的粉絲聲稱有安珀赫德的心理治療師先前提交給法院的筆記，內容提到男主角傑森摩莫亞（Jason Momoa）曾在片場喝到爛醉，並會扮裝成強尼戴普要求開除她，導演溫子仁則冷漠對待，還要求她不准在社群發表與「水行俠」相關的內容，似乎是責怪她鬧出一連串風波。

報導並提到安珀赫德雖然陷入爭議，但依舊能演出「水行俠2」，是因為當時她的富豪男友馬斯克透過律師發信威脅片商，「留下安柏，不然就毀掉一切」，接連爆料讓外界相當震驚。

不過DC影業火速澄清此事，「水行俠2」從未有人喝醉，傑森也是非常敬業的演員，導演溫子仁也非常尊重工作夥伴，讓片場氣氛一向和樂，這些真的是純屬謠言。