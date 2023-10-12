我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州幸運兒獨得勁球頭獎17.3億元

黃仁勳：輝達以色列員工 被哈瑪斯綁架

馬斯克傳寄威脅信施壓 保安珀赫德留在「水行俠2」

記者陳建嘉／綜合報導
「水行俠」男女主角傑森摩莫亞、安珀赫德被爆出不合。（圖：華納兄弟提供）
「水行俠」男女主角傑森摩莫亞、安珀赫德被爆出不合。（圖：華納兄弟提供）

強尼戴普（Johnny Depp）、安珀赫德（Amber Heard）的世紀官司去年鬧得滿城風雨，事後強尼戴普獲判無罪洗清冤屈，但隨著安珀主演大片「水行俠2」（Aquaman and the Lost Kingdom）即將上映，陷入多方醜聞的她，戲分多寡也引起外界關注，近期外媒爆料，安珀在「水行俠2」劇組並不愉快，讓她的富豪前男友馬斯克（Elon Musk）甚至寄威脅信施壓，消息讓外界相當震驚，DC影業官方則強調這絕對是謠言。

安珀赫德前男友馬斯克。(路透資料照片)
安珀赫德前男友馬斯克。(路透資料照片)

外媒「綜藝報」指出，去年官司的關鍵物證據傳再度流出，一名強尼戴普的粉絲聲稱有安珀赫德的心理治療師先前提交給法院的筆記，內容提到男主角傑森摩莫亞（Jason Momoa）曾在片場喝到爛醉，並會扮裝成強尼戴普要求開除她，導演溫子仁則冷漠對待，還要求她不准在社群發表與「水行俠」相關的內容，似乎是責怪她鬧出一連串風波。

報導並提到安珀赫德雖然陷入爭議，但依舊能演出「水行俠2」，是因為當時她的富豪男友馬斯克透過律師發信威脅片商，「留下安柏，不然就毀掉一切」，接連爆料讓外界相當震驚。

不過DC影業火速澄清此事，「水行俠2」從未有人喝醉，傑森也是非常敬業的演員，導演溫子仁也非常尊重工作夥伴，讓片場氣氛一向和樂，這些真的是純屬謠言。

馬斯克

上一則

林更新曝新歡 小11歲選秀偶像 女方高中同學慘遭刪好友

下一則

「東西太難吃」？ 韓寒開餐廳倒閉 傳賠上億

延伸閱讀

可以防彈？傳特斯拉Cybertruck外裝選芬蘭廠商不鏽鋼

可以防彈？傳特斯拉Cybertruck外裝選芬蘭廠商不鏽鋼
力保安珀赫德續演「水行俠2」 馬斯克驚傳寄威脅信

力保安珀赫德續演「水行俠2」 馬斯克驚傳寄威脅信
馬斯克要送父親一輛特斯拉 為何他卻拒絕了？

馬斯克要送父親一輛特斯拉 為何他卻拒絕了？
發射了 亞馬遜首批低軌衛星升空 挑戰馬斯克星鏈

發射了 亞馬遜首批低軌衛星升空 挑戰馬斯克星鏈

熱門新聞

高圓圓(右一)同框章子怡(左一)，女神對決引熱議。(取材自微博)

同為44歲… 章子怡同框高圓圓 「骨相之美」掀熱議

2023-10-10 09:00
陳法蓉近日與劉德華相聚。（取材自Instagram）

劉德華追求女神遭拒 事隔33年再度同框「超狂凍齡」模樣曝光

2023-10-04 23:34
楊冪看秀，被發現拿的是華為手機。(取材自微博)

楊冪看秀用華為手機被喊「愛國」 更驚人的是桌布用這4個字

2023-10-06 21:32
趙麗穎自拍，露出排骨胸。(取材自微博)

趙麗穎秀自拍照 網友心疼她的排骨胸

2023-10-07 07:30
邱于庭(右) 出席張晨光兒子婚禮，完全凍齡。圖／邱于庭提供

昔日古典美人現身張晨光帥兒喜宴 64歲凍齡美貌網驚呆

2023-10-07 15:34
吳亦凡遭中國判處執行13年有期徒刑附加驅逐出境。（取材自微博）

「獄友曾看他掉眼淚」吳亦凡要關13年 遭爆263萬一夕燒光

2023-10-07 02:23

超人氣

更多 >
2華人大媽半夜作案 3米高棗樹被摘禿

2華人大媽半夜作案 3米高棗樹被摘禿
密大華女碩士厄瓜多自助遊墜谷亡 家人悲痛求助

密大華女碩士厄瓜多自助遊墜谷亡 家人悲痛求助
紅藍卡開放登記期15日開始 六大事項要注意

紅藍卡開放登記期15日開始 六大事項要注意
甘迺迪機場匿名男 替250名返國的以色列軍人買機票

甘迺迪機場匿名男 替250名返國的以色列軍人買機票
治安敗壞 矽谷南灣精品店Gucci被搶劫

治安敗壞 矽谷南灣精品店Gucci被搶劫