曾是以色列女兵 「女超人」挺祖國IG遭攻擊

身為以色列公民的蓋兒加朵，曾在軍中服役2年，這次力挺祖國遭到網友攻擊。(路透資料照片)

以巴開戰造成數百人身亡，以「神力女超人」(Wonder Woman)聞名的女星蓋兒加朵(Gal Gadot)，在Instagram發文表示，對這一切感到非常心痛，並呼籲世界不該袖手旁觀，「我和以色列 站在一起，你也應該這樣做！」表明力挺祖國，卻遭到網友攻擊。

和蓋兒加朵相反立場的網友紛紛留言「解放巴勒斯坦 」、「巴勒斯坦與你同在」，讓她不得不關閉留言。

蓋兒加朵出身以色列，過去曾在軍中服役2年，受過完備的軍事訓練．也曾多次發表力挺以色列軍人言論，這樣的背景讓她在拍攝各種動作場面時都如魚得水，但也因為女兵身分，讓她在中東地區引起不少爭議，只要新片一上映，就會在當地引起些許反彈。

回顧2021年以巴武裝衝突，她就曾發文表示自己心碎，雖然呼籲和平並替受難者祈禱，期許未來能兩邊能找到和平方法共處，但依舊湧入源源不絕批評聲浪，甚至有不少人指責她是幫凶，讓蓋兒加朵一度被迫關閉留言。

身為以色列公民的蓋兒加朵，曾經是以色列小姐冠軍，此次衝突發生後，不少粉絲好奇，她是否也會如其他30萬人一樣，接獲政府預備役召集令。