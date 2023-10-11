我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中領館遭襲擊 簽證處暫時關閉 民眾領簽白跑一趟

舊金山開唱 歌手陳奕迅吐槽「處處喪屍」惹議

曾是以色列女兵 「女超人」挺祖國IG遭攻擊

娛樂新聞組╱綜合報導
身為以色列公民的蓋兒加朵，曾在軍中服役2年，這次力挺祖國遭到網友攻擊。(路透資料照片)
身為以色列公民的蓋兒加朵，曾在軍中服役2年，這次力挺祖國遭到網友攻擊。(路透資料照片)

以巴開戰造成數百人身亡，以「神力女超人」(Wonder Woman)聞名的女星蓋兒加朵(Gal Gadot)，在Instagram發文表示，對這一切感到非常心痛，並呼籲世界不該袖手旁觀，「我和以色列站在一起，你也應該這樣做！」表明力挺祖國，卻遭到網友攻擊。

和蓋兒加朵相反立場的網友紛紛留言「解放巴勒斯坦」、「巴勒斯坦與你同在」，讓她不得不關閉留言。

蓋兒加朵出身以色列，過去曾在軍中服役2年，受過完備的軍事訓練．也曾多次發表力挺以色列軍人言論，這樣的背景讓她在拍攝各種動作場面時都如魚得水，但也因為女兵身分，讓她在中東地區引起不少爭議，只要新片一上映，就會在當地引起些許反彈。

回顧2021年以巴武裝衝突，她就曾發文表示自己心碎，雖然呼籲和平並替受難者祈禱，期許未來能兩邊能找到和平方法共處，但依舊湧入源源不絕批評聲浪，甚至有不少人指責她是幫凶，讓蓋兒加朵一度被迫關閉留言。

身為以色列公民的蓋兒加朵，曾經是以色列小姐冠軍，此次衝突發生後，不少粉絲好奇，她是否也會如其他30萬人一樣，接獲政府預備役召集令。

以色列 巴勒斯坦

上一則

楊冪「頭戴垃圾袋」登時尚封面 網友狠批像濟公

下一則

汪小菲撇想復婚 PO大S放閃照寫「2字」秒刪除

延伸閱讀

白宮：美國、以色列正協商提供加薩平民安全通道

白宮：美國、以色列正協商提供加薩平民安全通道
逃過以色列7次暗殺 哈瑪斯「藏鏡人」密謀2年復仇

逃過以色列7次暗殺 哈瑪斯「藏鏡人」密謀2年復仇
以色列想鏟除哈瑪斯能成功嗎？看看阿富汗戰爭的例子

以色列想鏟除哈瑪斯能成功嗎？看看阿富汗戰爭的例子
25歲以色列安全官 帶領居民擊殺25名哈瑪斯武裝分子

25歲以色列安全官 帶領居民擊殺25名哈瑪斯武裝分子

熱門新聞

陳法蓉近日與劉德華相聚。（取材自Instagram）

劉德華追求女神遭拒 事隔33年再度同框「超狂凍齡」模樣曝光

2023-10-04 23:34
高圓圓(右一)同框章子怡(左一)，女神對決引熱議。(取材自微博)

同為44歲… 章子怡同框高圓圓 「骨相之美」掀熱議

2023-10-10 09:00
楊冪看秀，被發現拿的是華為手機。(取材自微博)

楊冪看秀用華為手機被喊「愛國」 更驚人的是桌布用這4個字

2023-10-06 21:32
趙麗穎自拍，露出排骨胸。(取材自微博)

趙麗穎秀自拍照 網友心疼她的排骨胸

2023-10-07 07:30
邱于庭(右) 出席張晨光兒子婚禮，完全凍齡。圖／邱于庭提供

昔日古典美人現身張晨光帥兒喜宴 64歲凍齡美貌網驚呆

2023-10-07 15:34
鄭少秋的古裝大俠扮相深受觀眾喜愛。(本報資料照片)

和「楚留香」一樣多情？鄭少秋喪女 歌后開罵他的風流史

2023-10-03 21:33

超人氣

更多 >
醬油開封後要不要冷藏？醬油大廠給出答案

醬油開封後要不要冷藏？醬油大廠給出答案
同為44歲… 章子怡同框高圓圓 「骨相之美」掀熱議

同為44歲… 章子怡同框高圓圓 「骨相之美」掀熱議
洛杉磯珠寶店正當防衛 員工開槍劫匪倉皇逃

洛杉磯珠寶店正當防衛 員工開槍劫匪倉皇逃
中以混血女遭強擄 網民從關切到冷諷：她又不是中國人

中以混血女遭強擄 網民從關切到冷諷：她又不是中國人
紐約男跳進911遺址深池 留下一灘血 當地安全再引議論

紐約男跳進911遺址深池 留下一灘血 當地安全再引議論