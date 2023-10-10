泰勒絲缺席NFL球賽 對緋聞男友退燒？
泰勒絲（Taylor Swift）最近與美式足球堪薩斯城酋長隊邊鋒崔維斯凱爾西（Travis Kelce）打得火熱，還兩度進入VIP包廂觀戰，掀起巨大話題，甚至炒熱該隊比賽的票房和電視轉播收視率，大家已經習慣在該隊比賽時玩「尋找泰勒絲」的遊戲。然而，酋長隊最新一戰對決明尼蘇達維京人隊，她居然缺席了。
泰勒絲突然暫停猛烈地追愛攻勢，不但未出席崔維斯凱爾西的34歲生日會，也沒有去看堪薩斯城酋長隊與明尼蘇達維京人隊的比賽，沒在VIP室替他加油打氣，粉絲又失望又好奇，到底是發生什麼事了？難道她玩起欲擒故縱，還是對崔維斯的好感已經迅速消退、決定火速抽腿？大家心裡都是一堆問號。
可是為了想一睹她丰采才想去球場碰碰運氣的瘋狂粉絲，可就沒那麼容易看開，紛紛在網上留言抱怨：「她都沒來，到底看這場比賽的意義是什麼？」連現場播報的體育主播，也時不時開啟關於泰勒絲的話題，提醒觀眾：「她今天沒有來喔。」
泰勒絲的超人氣，無論碰觸任何領域，都帶來點石成金的驚人效果，美式足球界一方面樂見她刺激比賽門票和球衣的買氣、讓話題熱燒，一方面卻也不是很樂見那些只是衝著她才來的「一日球迷」，讓真正的球賽觀眾倒胃口。
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