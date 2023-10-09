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休傑克曼寫回憶錄 要揭離婚驚人內幕？

記者蘇詠智／綜合報導
休傑克曼（左）與黛博拉李佛尼斯離婚，雖未撕破臉，仍然很不好受。（路透資料照片）
休傑克曼（左）與黛博拉李佛尼斯離婚，雖未撕破臉，仍然很不好受。（路透資料照片）

在美國影劇圈發展順利的澳洲男星休傑克曼（Hugh Jackman），前陣子宣布與結婚27年的妻子黛博拉李佛尼斯（Deborra-Lee Furness）要離異，讓影迷感到震驚，雖然兩人到現在都還沒有指責對方，關係沒有搞壞，但根據「Us」雜誌報導，過去他們的生活太緊密相連，光是要把所有財物按照彼此滿意的方式分配好，就是很不容易的一件事，他們也希望可以順利達成共識，因而就算分手並未撕破臉，對任何一方來說，都還是件很難過、很不好走出來的打擊。

休傑克曼因為和黛博拉有16歲的年齡差距，小孩子也都是領養，一直有人質疑他們結婚會不會是幌子，其實休傑克曼成長過程中有許多不為人知的驚人祕密，他目前已在著手撰寫回憶錄，一方面檢視自己一路走來的遭遇，也是一種心靈療傷的方式，據稱內容裡面將會有不少外界會感到勁爆的大內幕，有可能會揭露他婚姻的真實面貌，似乎頗值得各方期待。

除了休傑克曼之外，生活中永遠少不了戲劇化場面的「小甜甜」布蘭妮(Britney Spears)，個人回憶錄即將在本月下旬盛大推出，先睹為快者透露她提到自己過去的遭遇將令讀者替她難過，感嘆她是個「可憐的女孩」，外界推論她最痛恨的父親傑米、妹妹潔美琳恐怕難逃被修理，此時傑米突然傳嚴重感染住院，讓人更好奇這最新發展會對布蘭妮產生什麼樣的影響？

澳洲

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