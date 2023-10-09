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以巴衝突 「女超人」喊心痛 「火星人」叫停演出

娛樂新聞組／綜合報導
蓋兒加朵在社群網站上發布圖文表示自己與故鄉以色列的全體民眾站在一起。（取材自Instagram）
蓋兒加朵在社群網站上發布圖文表示自己與故鄉以色列的全體民眾站在一起。（取材自Instagram）

巴勒斯坦激進組織哈瑪斯日前對以色列發射數千枚砲彈，造成數百人身亡，因出演「神力女超人」（Wonder Woman）一角暴紅的以色列女星蓋兒加朵（Gal Gadot）也在Instagram發文表示，她對這一切感到非常心痛，並呼籲世界不該袖手旁觀，「我和以色列站在一起，你也應該這樣做！」

蓋兒加朵出身以色列，過去曾在軍中服役2年，受過完備的軍事訓練．也曾多次發表力挺以色列軍人言論，這樣的背景讓她在拍攝各種動作場面時都如魚得水，但也因為這樣敏感的身分，讓她在中東地區引起不少爭議。

蓋兒加朵發文表示，「我的心好痛，為所有受苦的人祈禱。」除此之外，她也發布了一張「與以色列站在一起」的國旗照，呼籲恐怖行為發生時，世界不該袖手旁觀，「我和以色列站在一起，你也應該這樣做！」

此外，首度到以色列舉行演唱會的火星人布魯諾（Bruno Mars），第一場吸引6萬觀眾欣賞，不料激進組織哈瑪斯突襲以色列，以色列宣布進入戰爭狀態，他也火速取消第2場演唱會，和團隊人員趕緊離開以色列，繼續前往卡達開唱。

開戰的氣氛籠罩，民眾已無心娛樂，對於無端被捲入的火星人布魯諾與團隊，更是要先設法安全脫身，他們很快就宣布，原定在以色列大都會特拉維夫的演出取消，已訂票觀眾可以透過付費的信用卡退款。早先一度傳他和團隊失聯，粉絲還為他擔心，後來則傳有人目擊他現身機場，亦有報導稱他和團隊已經趕緊離開以色列，要往希臘轉機，維持原定接下來在卡達演唱的計畫。

火星人布魯諾巡迴演出竟差點身陷戰爭區域中。（路透資料照片）
火星人布魯諾巡迴演出竟差點身陷戰爭區域中。（路透資料照片）

以色列 火星 哈瑪斯

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