以巴衝突 「女超人」喊心痛 「火星人」叫停演出
巴勒斯坦激進組織哈瑪斯日前對以色列發射數千枚砲彈，造成數百人身亡，因出演「神力女超人」（Wonder Woman）一角暴紅的以色列女星蓋兒加朵（Gal Gadot）也在Instagram發文表示，她對這一切感到非常心痛，並呼籲世界不該袖手旁觀，「我和以色列站在一起，你也應該這樣做！」
蓋兒加朵出身以色列，過去曾在軍中服役2年，受過完備的軍事訓練．也曾多次發表力挺以色列軍人言論，這樣的背景讓她在拍攝各種動作場面時都如魚得水，但也因為這樣敏感的身分，讓她在中東地區引起不少爭議。
蓋兒加朵發文表示，「我的心好痛，為所有受苦的人祈禱。」除此之外，她也發布了一張「與以色列站在一起」的國旗照，呼籲恐怖行為發生時，世界不該袖手旁觀，「我和以色列站在一起，你也應該這樣做！」
此外，首度到以色列舉行演唱會的火星人布魯諾（Bruno Mars），第一場吸引6萬觀眾欣賞，不料激進組織哈瑪斯突襲以色列，以色列宣布進入戰爭狀態，他也火速取消第2場演唱會，和團隊人員趕緊離開以色列，繼續前往卡達開唱。
開戰的氣氛籠罩，民眾已無心娛樂，對於無端被捲入的火星人布魯諾與團隊，更是要先設法安全脫身，他們很快就宣布，原定在以色列大都會特拉維夫的演出取消，已訂票觀眾可以透過付費的信用卡退款。早先一度傳他和團隊失聯，粉絲還為他擔心，後來則傳有人目擊他現身機場，亦有報導稱他和團隊已經趕緊離開以色列，要往希臘轉機，維持原定接下來在卡達演唱的計畫。
上一則
「小傢伙有大傢伙」 張藝興疑「開黃腔」被罵翻
下一則
FB留言