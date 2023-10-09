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大出意料 泰勒絲居然未現身NFL球星男友最新比賽

記者蘇詠智／即時報導
泰勒絲旋風近期吹進美式足球界，外界觀感不一。（路透資料照片）
泰勒絲旋風近期吹進美式足球界，外界觀感不一。（路透資料照片）

生命中向來不能少了愛情，且一旦談起戀愛來就是火力全開、要跟男友常常黏在一起的泰勒絲（Taylor-Swift），最近與美式足球堪薩斯城酋長隊邊鋒凱爾西（Travis Kelce）打得火熱，還兩度進入VIP包廂觀戰，掀起巨大話題，甚至炒熱該隊比賽的票房和電視轉播收視率，大家已經習慣在該隊比賽時玩「尋找泰勒絲」的遊戲。然而，酋長隊最新一戰對決明尼蘇達維京人隊，她居然缺席了。

泰勒絲突然暫停猛烈地追愛攻勢，不但未出席凱爾西的34歲生日會，也沒有去看堪薩斯城酋長隊與明尼蘇達維京人隊的比賽，沒在VIP室替他加油打氣，粉絲又失望又好奇，到底是發生什麼事了？難道她玩起欲擒故縱，還是對崔維斯的好感已經迅速消退、決定火速抽腿？大家心裡都是一堆問號。

可是為了想一睹她丰采才想去球場碰碰運氣的瘋狂粉絲，可就沒那麼容易看開，紛紛在網上留言抱怨：「她都沒來，到底看這場比賽的意義是什麼？」連現場播報的體育主播，也時不時開啟關於泰勒絲的話題，提醒觀眾：「她今天沒有來喔。」

旺到不行的超人氣，讓泰勒絲無論碰觸任何領域，都帶來點石成金的驚人效果，美式足球界一方面樂見她刺激比賽門票和球衣的買氣、讓話題熱燒到不行，一方面卻也不是很樂見那些只是衝著她才來的「一日球迷」讓真正的球賽觀眾倒胃口。

泰勒絲粉絲特地前往欣賞酋長隊與維京人隊的比賽，她卻沒有出現。（路透資料照片）
泰勒絲粉絲特地前往欣賞酋長隊與維京人隊的比賽，她卻沒有出現。（路透資料照片）

泰勒絲 足球

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