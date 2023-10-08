對泰勒絲新戀情澆冷水 女星遭狂粉圍剿

泰勒絲有一群行動力超強又對她保護到底的死忠粉絲。（歐新社資料照片）

樂壇天之驕女泰勒絲 （Taylor Swift），近期與美式足球 堪薩斯城酋長隊的邊鋒崔維斯凱爾西（Travis Kelce）打得火熱，不僅不只一次在VIP包廂欣賞該隊的比賽，也不介意成為球賽轉播時攝影機關注的焦點，更因此炒熱該隊話題，不僅轉播的收視率明顯成長，崔維斯的球衣更在兩天內銷量飆升到原先的4倍。可見泰勒絲之前舉辦巡演足以帶來50億美元經濟效益的威力，就算跨進體壇，依舊沒有削弱。

但對於某些網友來說，既然泰勒絲對於粉絲有呼風喚雨的力量，假若將這些力量放在對地球更好的事上，那不是非常完美？「西方極樂園」（Westworld）女星卡嘉赫伯斯（Katja Herbers）在社群平台X上寫道：「我希望泰勒絲跟一位氣候專家談戀愛。」曾經執導「別擔心親愛的」（Don't Worry Darling）因而成為去年度緋聞八卦焦點的奧莉薇亞懷德（Olivia Wilde），將這則文字轉發在自己的社群網站 上，毫無意外掀起話題，一堆泰勒絲的瘋狂粉絲不爽奧莉薇亞疑似對她的新戀情澆冷水，而他們向來都用這種態度在看待任何與泰勒絲的做法不一致的意見，逼得最早發布這則文字的卡嘉出來說明：「泰勒會加入她的男友參與終止化石燃料的集會，然後我們的世界就得救了。」