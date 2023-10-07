梅根「無照律師」美國收視再創新紀錄 密謀返好萊塢？

梅根擔任主角之一的「無照律師」，近來在美國又創收視新紀錄。(取材自IMDb)

英國哈利 王子之妻梅根 （Meghan），過去曾是好萊塢 女星，近日她擔任主角之一的影集「無照律師」（Suits）在美國連霸12周尼爾森串流收視冠軍，創下新的紀錄。她也被傳正計畫重塑在好萊塢的新形象，準備順勢上位，但卻不走各方以為的「回到演藝圈」路線。

美國媒體「Us Weekly」報導，哈利與梅根夫婦最近一直忙於舉辦「不可征服運動會（Invictus Games）」，但梅根依然在計畫重塑她的好萊塢形象。有消息人士爆料：「梅根有一個新的團隊在她身邊，而他們一直在制定策略，以確認那些議題將對媒體產生最大的影響力。」

消息人士補充：「42歲的梅根希望她接下來所做的事情都建立在『回饋』和『慈善事業』，並且一直在和製作紀錄片的導演和服裝公司做交涉與溝通。」不過他強調：「目前事情都尚未確定，不過在大家看來最有可能的似乎是梅根和哈利透過紀錄片談論重要議題，以吸引人們關注和募款。」

哈利和梅根在上個月前往德國參加「不可征服運動會」，這是一場為受傷和退伍軍人所舉辦的運動會。過去曾是軍人的哈利也是運動會創辦人之一，梅根也藉此得到了出席公益活動的機會。