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觀影說劇／「諾曼第」團隊打造 「空戰群英」聚焦二戰轟炸機

記者陳建嘉╱綜合報導
曾以「貓王艾維斯」入圍奧斯卡男主角的奧斯汀巴特勒，演出「空戰群英」。(圖：Apple TV+提供)
曾以「貓王艾維斯」入圍奧斯卡男主角的奧斯汀巴特勒，演出「空戰群英」。(圖：Apple TV+提供)

金獎大導史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）、影帝湯姆漢克（Tom Hanks）、監製蓋瑞高茨曼（Gary Goetzman）繼「諾曼第大空降」（Band of Brothers）、「太平洋戰爭」（The Pacific）後，二戰影集黃金組合再度攜手打造Apple TV+全新影集「空戰群英」（Masters of the Air），呈現第二次世界大戰期間美國轟炸機大隊的真實故事。

「空戰群英」釋出首波劇照，堅強卡司包含以「貓王艾維斯」（Elvis）入圍奧斯卡最佳男主角的奧斯汀巴特勒（Austin Butler）、卡倫透納（Callum Turner）、安東尼波以爾（Anthony Boyle）、奈特曼恩（Nate Mann），以「伊尼舍林的女妖」（The Banshees of Inisherin）入圍奧斯卡最佳男配角的貝瑞柯根（Barry Keoghan）以及裘德洛之子瑞佛蒂洛（Raff Law）等皆參與演出。

「空戰群英」改編自「紐約時報」暢銷書作家、戰史學家唐納德L米勒(Donald L. Miller)的同名小說，監製蓋瑞高茨曼表示，「空戰群英」是向第八航空軍勇敢的戰士們致敬，他們憑著勇氣和兄弟之情，在第二次世界大戰中順利擊敗了德國納粹」。

除了找回黃金組合打造，劇本也由「諾曼第大空降」編劇約翰奧羅夫（John Orloff）操刀並同時擔任監製。蓋瑞高茨曼開心表示：「很高興這麼多才華洋溢的人的聚集起來，在螢幕上和鏡頭後，講述這個重要的故事。」

影集聚焦美國空軍外號「血腥一百」的第100轟炸機大隊，在2萬5000英尺高空的極度寒冷和缺氧環境下，對敵軍德國納粹進行危險的轟炸與戰鬥。劇中也描繪了這群年輕人為摧毀希特勒的第三帝國，歷經艱辛恐怖的過程以及付出的心理和情感代價。

裘德洛之子瑞佛蒂洛也參與演出「空戰群英」。(圖：Apple TV+提供)
裘德洛之子瑞佛蒂洛也參與演出「空戰群英」。(圖：Apple TV+提供)

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