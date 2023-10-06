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最帥男神華麗回歸 「洛基2」登頂漫威關注最熱影集

記者陳建嘉／即時報導
漫威影集「洛基」第2季已成為播出前關注度最高的漫威影集。(圖：Disney+提供)
漫威影集「洛基」第2季已成為播出前關注度最高的漫威影集。(圖：Disney+提供)

漫威影集「洛基」（Loki）第2季強勢回歸，最帥男神「洛基」湯姆希德斯頓（Tom Hiddleston）攜手歐文威爾森（Owen Wilson）飾演的梅比斯（Mobius M. Mobius）、蘇菲雅迪馬蒂諾（Sophia Di Martino）飾演的「女洛基」希爾維（Sylvie）全員回歸，一同來到時間變異管理局（TVA）展開全新的冒險。正式預告7月公開後，在各大社群的總點擊率累積已破8000萬，預告觀看數更累積1500萬，成為播出前關注度最高的漫威（Marvel）影集。

湯姆從首集「雷神索爾」（Thor）開始飾演索爾的弟弟洛基（Loki），被譽為「最帥男神」，人氣水漲船高，漫威影業更為他量身打造影集「洛基」締造收視奇蹟，影集更入圍6項艾美獎，也是少數宣布立刻開拍第二季的漫威影集。這一回湯姆依舊展現帥氣、幽默的模樣，不僅要再度大鬧多元宇宙，又要對抗前所未見的敵人。

而在洛基身邊，還有做事一板一眼的梅比斯、頻頻搗亂的「女洛基」希爾維，更加入「媽的多重宇宙」（Everything Everywhere All at Once）奧斯卡最佳男配角關繼威，化身TVA維修及升級部門的成員，一同解決「時間溜脫」（Time-slipping）的問題，一同拯救多元宇宙。

湯姆希德斯頓在「洛基」第2季穿上燕尾服，襯托精壯的好身材。(圖：Disney+提...
湯姆希德斯頓在「洛基」第2季穿上燕尾服，襯托精壯的好身材。(圖：Disney+提供)

「女洛基」希爾維在第一季結尾，結束與反派「征服者康」（Kang the Conqueror）的對決之後，隨即化身速食店員，「洛基」第二季製片凱文懷特（Kevin Wright）笑稱希爾維耗費數百年的時間，一直在準備復仇，「她耗盡心思想要復仇，但從沒想過接下來要做什麼？」凱文向飾演該角的蘇菲雅問及此事，蘇菲雅卻幽默回答：「她應該會很餓，想要吃一堆漢堡、薯條。」才促成這次的開頭戲。

凱文提到「女洛基」從小就在不停穿越時間，是時間的逃亡者，「對她來說，能夠完全放鬆，走進80年的速食店，會是很棒的一件事，可以看到小學棒球隊贏球後去慶祝，也能看到一家人為小孩舉辦生日派對，希爾維從沒經過這種事，所以她覺得這很幸福」。

在第2季中，湯姆有大量換裝場面，其中還有一套燕尾服襯托他高挑又精壯的好身材，他先前也曾表示，扮演詭計多端的「洛基」，最大的樂趣就是可以把整個片場當作遊樂園，也希望這一回粉絲們能陪他一起玩樂。女主角蘇菲雅迪馬蒂諾則打包票表示，這一季會與前作一樣輕鬆、幽默而且充滿反轉，粉絲們絕對不會失望。「洛基」第2季將於6日在Disney+正式上線。

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