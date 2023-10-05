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重提貝克漢出軌舊事 維多莉亞：我恨過他

記者陳建嘉／綜合報導
貝克漢（右）、維多莉亞是英國演藝圈的銀色夫妻。（取材自Instagram）
貝克漢（右）、維多莉亞是英國演藝圈的銀色夫妻。（取材自Instagram）

傳奇球員貝克漢（David Beckham）最近推出紀錄片「貝克漢」（Beckham），一共四集，每集超過一小時，標註貝克漢成為傳奇球員以來的眾多精采時刻。最讓粉絲關注的，是他的妻子維多莉亞（Victoria Beckham）首度提及貝克漢與前助手蕾貝卡魯斯（Rebecca Loos）的出軌醜聞，維多莉亞更一度淚崩表示「我恨過他」。

回到2004年，貝克漢被英媒報導與助理蕾貝卡有婚外情，女方更出面表示與貝克漢維持四個月的不倫關係，貝克漢、維多莉亞當時全盤否認，繼續維持良好的大家庭形象，但貝克漢的愛家好男人人設已經瓦解，英國狗仔隊連續數月在他家守候，眾多傳媒更唱衰，讓他們屢次出席活動都成為焦點話題，媒體甚至會關注維多莉亞是否有脫下戒指。

即便相隔近20年，這件事始終未曾證實，不過維多莉亞卻在紀錄片影集坦言當年遭受全球輿論攻擊，活得非常痛苦，即便和貝克漢一起待在西班牙，也感覺彼此很疏離，「這是一場噩夢。從我們早上打開門那一刻起，媒體就在車裡，無論我們走到哪裡，我們都會被跟蹤」，被問及是否在那段時間恨過貝克漢，維多莉亞回答「是的，我恨過」。

而在紀錄片影集上檔前夕，貝克漢上傳一張與維多莉亞緊緊相擁的合照寫下：「風暴過後的平靜」，讓人相當好奇，如今又表示：「我們一直以你為榮」。似乎風暴真正已經過去。

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