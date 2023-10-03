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「A.I.創世者」視覺震撼 劇情炒冷飯？

​​娛樂新聞組／綜合報導​
「A.I.創世者」視覺特效獲讚，但劇情被指有炒冷飯之嫌。（取材自IMDb）
「A.I.創世者」視覺特效獲讚，但劇情被指有炒冷飯之嫌。（取材自IMDb）

好萊塢重磅科幻鉅製「A.I.創世者」（The Creator），由「星際大戰外傳：俠盜一號」（Rogue One：A Star Wars Story）及「哥吉拉」（Godzilla）導演蓋瑞斯愛德華（Gareth Edwards）執導及編劇，以人類與A.I.人工智能之間未來戰爭為題材，更以超高科技視覺特技打造戰爭場面。電影近日在各地上映後，觀眾及評論者均大讚視覺特效水準，然而對故事原創性卻有所保留，認為有炒冷飯之嫌。

香港01報導，觀眾及評論者認為「A.I創世者」的問題主要集中在三項，批評劇情世界觀原創性不足、「小孩救世界」老調重彈、以及劇情篇幅過短不足以建構世界。國外不少熟悉科幻電影的網民，批評「A.I.創世者」似乎只將多部科幻電影的世界混合配搭，沒有投入革命性的創意，亦列舉不少明顯挪用參考的例子如「銀翼殺手」（Blade Runner）系列、「極樂世界」（Elysium）等，表示人類與人工智能和諧共存的東方世界雖然具新鮮感，然而情節間卻未有重大亮點。

至於由小孩拯救世界，則被網民評為致命傷，令故事降級至「戰爭遊戲」（Ender's Game）一類的流行小說水平，甚至有網民笑指猶如日本動畫一樣由「被選中的孩子」取代大人的救世工作。而「A.I.創世者」亦未有詳解小主角Alphie實際的「革命性威力」及來源，令觀念僅似一個自動黑客及隨意發動的電磁波（EMP），大打折扣。

最後亦有支持「A.I.創世者」的觀眾，分享指劇情受電影篇幅所限，未能足夠建立具體背景，故事若拍成電視劇集，或許能交代更多細節及令角色有更明確的轉變與成長。

人工智能 香港 好萊塢

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