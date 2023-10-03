泰勒絲高調示愛 揪「明星團」看男友比賽

泰勒絲（前排左一），與布蕾克萊佛莉（前排左二）、萊恩雷諾斯（前排右二）、休傑克曼（前排右一）等大牌好友一起在VIP包廂觀戰。（路透）

今年在美國紅到發紫、罕有人與之匹敵的泰勒絲 （Taylor Swift），與美式足球 堪薩斯城酋長隊的邊鋒崔維斯凱爾西（Travis Kelce）爆出緋聞 ，兩人還沒正式認愛，相關話題已燒得如火如荼。

儘管崔維斯的舊愛、模特兒兼網紅瑪雅斑伯利（Maya Benberry）已經出來砲轟崔維斯是「自戀的劈腿男」，泰勒絲仍然一頭栽進這段新戀情中，一再現在崔維斯比賽的場子。近日堪薩斯城酋長隊與紐約噴射機隊比賽，泰勒絲乾脆把「死侍」（Deadpool）萊恩雷諾斯（Ryan Reynolds）與「花邊教主」布蕾克萊佛莉（Blake Lively）夫妻、休傑克曼（Hugh Jackman）、蘇菲透納（Sophie Turner）等星好友全都邀過去，陪她在VIP包廂觀戰同樂，現場觀眾的視線根本不知道該盯著球場，還是望向包廂？

泰勒絲現身力挺緋聞男友的比賽。（路透）

泰勒絲在演藝界最知名的特點之一，就是「人多勢眾」，不只是她的瘋狂粉絲組織成龐大的親衛隊，會在所有角落主動替她攻擊所有他們認為對她不利的人，讓外界聞之生畏，她自己也有很多明星好友，成為一股難以忽視的力量。她要在有人唱衰的情況下談戀愛，自然也得讓好朋友幫她站台、變相嗆聲，因此當天堪薩斯城酋長隊與紐約噴射機隊的大戰，也成為泰勒絲與大牌好友們的同樂會，最後堪薩斯城酋長隊以23比20打敗紐約噴射機隊，不難想見泰勒絲的心情有多好。

倒是從攝影記者拍到的畫面中，剛婚變的休傑克曼時不時露出嚴肅表情。