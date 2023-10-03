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AI複製羅賓威廉斯聲音 女兒怒了：很惡心

記者蘇詠智／​​綜合報導​
羅賓威廉斯的女兒齊爾妲（左），批評AI模擬名人聲音，包括她父親的這種情況。（路透資料照片）
羅賓威廉斯的女兒齊爾妲（左），批評AI模擬名人聲音，包括她父親的這種情況。（路透資料照片）

美國演員工會發動罷工的議題之一，就在於AI複製演員的影像、聲音應該被限制，剛好近來資深影帝湯姆漢克斯（Tom Hanks）特別在社群網站上發文，提醒粉絲注意有某個牙醫廣告的影片中雖然有他現身，但那並非他本人，而是AI假造的影像。至於已故喜劇天王羅賓威廉斯（Robin Williams）的女兒齊爾妲（Zelda），更是抨擊AI模擬她父親的聲音「讓人感到很惡心」。

羅賓威廉斯生前備受美國觀眾的喜愛，不管主演的喜劇影片或是聲音演出的電影，都有出色的票房反應，最經典的實例莫過於迪士尼動畫「阿拉丁」中的神燈精靈，不只被公認是片中最搶戲的角色，更被認為是北美賣座突破2億美元的最大關鍵。

根據齊爾妲的說法，她早就看到一堆試圖複製知名人士聲音的情況，包括她的父親，還有其他無法反對這種事的演員，只能任憑自己的聲音被模仿，她覺得相當惡心，更形容這種情形有如「科學怪人」那樣，是整個工業裡最壞的部分的大集合，絕對不是這個業界應該要支持的。

科技的進步，也為演員們帶來匪夷所思的困擾，網路上流行的「深偽技術」仿造影片，成為有心人士的斂財工具，湯姆漢克斯在社群網站上的呼籲，就是希望觀眾們不要遭到唬弄，能夠明察秋毫，免得錯信他是代言人，而受騙上當。

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