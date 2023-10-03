演員罷工還沒結束 湯姆漢克斯發文提醒粉絲：小心AI冒名廣告

湯姆漢克斯。（美聯社）

美國影星湯姆漢克斯（Tom Hanks）和CBS節目主持人蓋爾金（Gayle King）今天雙雙提醒粉絲，小心人工智慧（AI ）生成的冒名廣告。

法新社報導，湯姆漢克斯在Instagram發文，秀出一張未經授權的個人數位肖像副本，圖上寫說「當心！外面有一段影片用AI生成我的肖像在宣傳某些牙科計畫。我與此無關」。

這位奧斯卡 影帝昨天在Instagram上向950多萬位粉絲發文後，獲得11.3萬個讚。

哥倫比亞廣播公司（CBS）節目「CBS晨間」（CBS Mornings）共同主持人蓋爾金也發出一段她所說的假影片，內容誘使觀眾點擊連結以了解她的減肥秘訣。

蓋爾金在Instagram這則發文中說：「我與這家公司沒有任何關係。」

她還說：「我從來沒有聽說過這個產品，也沒有用過它！請不要被這些AI影片欺騙。」

好萊塢近來編劇與演員雙罷工 ，導致電視電影製作大多停擺，而癥結點之一正是AI問題。編劇與演員都希望有防止AI被用來複製他們肖像和心血的保障措施。編劇罷工行動因近日達成一項臨時協議而喊卡，但演員罷工還沒結束。