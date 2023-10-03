我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

虎媽蔡美兒病後反思 後悔當年對女兒發飆

瞻仰范士丹遺容…舊金山周三開放市政廳、周四直播葬禮

演員罷工還沒結束 湯姆漢克斯發文提醒粉絲：小心AI冒名廣告

中央社／舊金山2日綜合外電報導
湯姆漢克斯。（美聯社）
湯姆漢克斯。（美聯社）

美國影星湯姆漢克斯（Tom Hanks）和CBS節目主持人蓋爾金（Gayle King）今天雙雙提醒粉絲，小心人工智慧（AI）生成的冒名廣告。

法新社報導，湯姆漢克斯在Instagram發文，秀出一張未經授權的個人數位肖像副本，圖上寫說「當心！外面有一段影片用AI生成我的肖像在宣傳某些牙科計畫。我與此無關」。

這位奧斯卡影帝昨天在Instagram上向950多萬位粉絲發文後，獲得11.3萬個讚。

哥倫比亞廣播公司（CBS）節目「CBS晨間」（CBS Mornings）共同主持人蓋爾金也發出一段她所說的假影片，內容誘使觀眾點擊連結以了解她的減肥秘訣。

蓋爾金在Instagram這則發文中說：「我與這家公司沒有任何關係。」

她還說：「我從來沒有聽說過這個產品，也沒有用過它！請不要被這些AI影片欺騙。」

好萊塢近來編劇與演員雙罷工，導致電視電影製作大多停擺，而癥結點之一正是AI問題。編劇與演員都希望有防止AI被用來複製他們肖像和心血的保障措施。編劇罷工行動因近日達成一項臨時協議而喊卡，但演員罷工還沒結束。

AI 罷工 奧斯卡

上一則

傑尼斯因性醜聞將關閉 櫻井翔坦言「很衝擊」氣危機處理太慢

下一則

觀影說劇／從「冷靜」到「熱血」 魏翔高調勵志

延伸閱讀

「大家好我是鮑爾」聯準會主席跟上潮流玩Instagram了

「大家好我是鮑爾」聯準會主席跟上潮流玩Instagram了
羅賓威廉斯女兒怒嗆AI複製父親聲音：真的太不舒服

羅賓威廉斯女兒怒嗆AI複製父親聲音：真的太不舒服
罷工領失業救濟金法案 加州州長紐森否決

罷工領失業救濟金法案 加州州長紐森否決
凱瑟醫療工會 周三前若未達成加薪協議 將罷工3天 千萬病患受影響

凱瑟醫療工會 周三前若未達成加薪協議 將罷工3天 千萬病患受影響

熱門新聞

謝霆鋒、張柏芝雖然離婚了，卻仍是眾人注目的焦點。(本報資料照片)

張柏芝節目中透露 最恨的男人不是陳冠希而是「他」

2023-09-29 22:30
宋慧喬認為拍「黑暗榮耀」，讓她覺得演技更有趣了。圖／摘自IG

宋慧喬親吐遺憾 罕見表態「要是在一起就好了」

2023-09-28 13:21
蔡依林剛忙完「Ugly Beauty」中國巡演。（記者吳致碩／攝影）

無預警取消3場演出…蔡依林道歉 突揭重大喜訊

2023-09-27 19:12
鄭少秋（右）與官晶華（左）共組家庭。圖／本報系資料照片

鄭少秋大女兒驚傳在美尋短 教會呼籲出面處理後事

2023-10-01 15:53
毛不易的病情傳出加重。(取材自微博)

毛不易傷情惡化？多項活動喊停 知情人士曝：筷子都用不了

2023-09-28 08:00
金智秀直接搭專車到秀場入口。(取材自微博)

巴黎看秀差別待遇？ 迪麗熱巴頂烈日排隊 金智秀專車入場

2023-09-26 22:32

超人氣

更多 >
亞裔超市副店長阻「零元購」 慘被挑斷手筋

亞裔超市副店長阻「零元購」 慘被挑斷手筋
讓球鞋潔白如新 10個清潔棉只要12元

讓球鞋潔白如新 10個清潔棉只要12元
沒辦法搬到芬蘭 你可考慮美國這10個最幸福的州

沒辦法搬到芬蘭 你可考慮美國這10個最幸福的州
北達科他州參議員拉森 與妻及2子墜機喪生

北達科他州參議員拉森 與妻及2子墜機喪生
辭去八年教職到好市多工作 她收入增50%且更愉快

辭去八年教職到好市多工作 她收入增50%且更愉快