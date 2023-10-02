裘莉進軍百老匯 竟和阿湯沾上邊

安琪莉娜裘莉將擔任百老匯音樂劇的製作人。（路透資料照片）

曾是影壇最具票房號召力天后之一的安琪莉娜裘莉 （Angelina Jolie），這幾年忙著和布萊德彼特（Bradley Pitt）打離婚官司，出盡一堆狠招想要把所有小孩全部都霸占、只給他探視權，還刻意用計謀讓小孩跟他很難有機會相處。或許因為腦子全部動在這些事上，她的電影事業腳步遲緩，連自己都承認過去幾年「不在狀況內」，很早就決定電影產量要減少，只接演一些製作期不會拖太久的片子，她這幾年內的作品，只有「黑魔女2」（Maleficent: Mistress of Evil）、「永恆族」（Eternals）等算是大片，賣座成績也跟她全盛當紅時期有一段差距。

湯姆克魯斯在好萊塢走紅超過30年，比很多同期男星都持久。（路透資料照片）

昔日裘莉紅到能夠讓原先鎖定湯姆克魯斯 （Thomas Cruise）主演的動作片「特務間諜」（Salt），為她而將主角設定改為女性。當年好萊塢瘋傳她的明星地位已經直逼阿湯，兩人雖然未曾有過合作，名字也很少被連在一起，但因業界盛傳阿湯與她那時全心愛慕的小布 有心結，到了「王不見王」的地步，因而「布嫂逼退阿湯」，也變成各方津津樂道的話題。想不到多年之後，變成裘莉跟小布因婚變鬧得勢同水火，比阿湯與小布更難和睦共處，讓人始料未及。

雖然到現在，安琪莉娜裘莉與湯姆克魯斯仍沒有機會合作，裘莉日前踏出新的一步，宣布在百老匯新的歌舞劇「小教父」（The Outsiders）擔任製作人，「小教父」的電影版其中一位配角就是當年還是好萊塢新人的湯姆克魯斯。那時片子裡的7位小生中，阿湯並非最具知名度或是外型最帥氣的一位，卻是到現在影壇地位最高者，堪稱揚眉吐氣。

演出「小教父」時的湯姆克魯斯（左一），還是好萊塢新人。圖／摘自IMDb

不過人太紅是非也多，「小教父」拍攝時，原著作者S.E.辛頓(S. E. Hinton)和劇組往來密切，包括幾位年輕男星，多年後的現在，她透露跟「我的那些男孩們」還常聯絡，除了湯姆克魯斯以外，也許在阿湯心目中，「小教父」是不堪回首的「黑歷史」。