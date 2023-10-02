泰勒絲捧男友場 帶萊恩雷諾斯夫婦、休傑克曼看NFL比賽

泰勒絲（最前排左四），與布蕾克萊佛莉（最前排右四）、萊恩雷諾斯（最前排右二）、休傑克曼（中間排右二）等大牌好友一起在VIP包廂觀戰。（路透）

今年在美國紅到發紫、罕有匹敵的泰勒絲 (Taylor Swift)，與美式足球 堪薩斯城酋長隊的邊鋒崔維斯凱爾西(Travis Kelce)爆出緋聞，兩人還沒正式認愛，相關話題已燒得如火如荼。儘管崔維斯的舊愛砲轟崔維斯是「自戀的劈腿男」，泰勒絲仍然一頭栽進這段新戀情中，一再現在崔維斯比賽的場子。

近日堪薩斯城酋長隊與紐約噴射機隊比賽，泰勒絲乾脆把「死侍」萊恩雷諾斯(Ryan Reynolds)與「花邊教主」布蕾克萊佛莉(Blake Lively)夫妻、「金鋼狼」休傑克曼（Hugh Jackman）、「琴葛蕾」蘇菲透納（Sophie Turner）等星好友全都邀過去，陪她在VIP包廂觀戰同樂，現場觀眾的視線根本不知道該盯著球場，還是望向包廂？

泰勒絲在演藝界最知名的特點之一，就是「人多勢眾」，不只是她的瘋狂粉絲組織成龐大的親衛隊，會在所有角落主動替她攻擊所有他們認為對她不利的人，讓外界聞之生畏，她自己也有很多明星好友，成為一股難以忽視的力量。她要在有人唱衰的情況下談戀愛，自然也得讓好朋友幫她站台、變相嗆聲，因此當天堪薩斯城酋長隊與紐約噴射機隊的大戰，也成為泰勒絲與大牌好友們的同樂會，最後堪薩斯城酋長隊以23比20打敗紐約噴射機隊，不難想見泰勒絲的心情有多好。