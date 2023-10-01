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又瘋了？ 布蘭妮穿著清涼 舉利刃跳豔舞

記者蘇詠智／綜合報導
布蘭妮舉起利刃熱舞，粉絲都擔心她受傷。（取材自Instagram）
布蘭妮舉起利刃熱舞，粉絲都擔心她受傷。（取材自Instagram）

早已不是純情可人「小甜甜」的布蘭妮（Britney Spears），近日又有驚人之舉，她過去曾經發布自己服裝清涼跳鋼管舞的短片，最新的影片中她再度僅著薄衫盡情熱舞，不同的是兩隻手上卻多了一對菜刀，她一邊舞動一邊揮著刀子，網友看了都嚇一大跳，怕她一不小心劃到自己，會受傷。

布蘭妮在網路上發布會引發外界爭議的內容，早就屢見不鮮，可是多半是她露得太多、或是情色尺度較為大膽，讓網友看了害羞而已，像最新片段裡那種手持利刃、恐造成傷害的畫面，大家還是第一次看到，除了為她擔心外，更不太理解她為何非要這樣不可，有人甚至報警，希望他們到她家中探訪，順便了解那對刀子的鋒利程度，懷疑她的精神狀況是否又令人憂心？

根據專門報導明星與名流八卦的TMZ，警方接到的電話是對布蘭妮本身狀況有些了解的人員打過去的，因此也到了她家，可是她不想跟他們接觸，因此警方也沒有待太久就離開。布蘭妮事後發文解釋，那兩把刀子都不是真的，是她請人幫她租來的道具，大家真的不用替她太擔心，也不要再打電話報警了。

雖然布蘭妮表示，這段舞蹈是要模仿她很喜歡的夏奇拉（Shakira），也是從夏奇拉曾經讓各方驚動的雙刀舞裡得到的靈感，她畢竟曾有過在公眾眼前失控的例子，還是有很多人認為她真的把有傷害性的器具拿在手裡。

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