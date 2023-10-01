曾與「魔力紅」合作 約翰卡尼新片獻媽媽

喬瑟夫高登李維(右)、伊芙休森在「愛的練習曲」浪漫談情。（圖：Apple TV+提供）

「曾經。愛是唯一」（Once）、「曼哈頓 戀習曲」（Begin Again）導演約翰卡尼（John Carney）相隔7年帶來新作「愛的練習曲」（Flora and Son），故事仍著重在音樂、愛情等元素，他吐露會想拍這部電影，除了想要慰問疫情期間感到苦悶的年輕人，更想要強調「音樂是可以拯救世界的」，也是他獻給自己媽媽的一部電影。

約翰笑稱這部電影的所有重要時刻，尤其是母子相處的環節，幾乎都是真實發生在他與母親之間的真實體驗，「當我大約14或15歲的時候，我向她要求一把吉他，當時我並沒有覺得她會買給我。我與她爭執了幾天，懇求她，告訴她我將會在未來如何變得更好。然後有一天晚上，她回家了，我永遠都不會忘記那個夜晚，她拿著一個盒子回來，打開盒子，裡面是她買給我的一把美麗的吉他」，約翰提到在14、15歲的當下，年輕人並不會打從心底感激父母，即使有也很少這麼做，雖然簡單感謝過，但他自認從來沒有真正感謝過媽媽，「這部電影也許是我能稍微彌補這一點的方式，稍微晚了一些，但希望她明白了」。

約翰在前三部電影「曾經。愛是唯一」、「曼哈頓戀習曲」、「搖滾青春戀習曲」（Sing Street）都與不少音樂人合作，更與「魔力紅」（Maroon 5）樂團主唱亞當李維（Adam Levine）有過兩次合作，提到合作，約翰雖表示「我們強調要像小孩玩沙一樣輕鬆自在」，但希望能以簡單的旋律，表達出抒情、搖滾音樂的真摯感，「我們不僅僅在尋找最好的歌曲，我們在尋找的，是最適合這些角色的歌曲」，更透露外界也許會希望看到更澎湃、激昂的好萊塢 式音樂情歌，但這不是他想要的。

「也許每個人都會看這部電影，然後說，哦，現在你給我這個好萊塢的東西，但突然變成像碧昂絲（Beyoncé）、紅髮艾德（Ed Sheeran）或泰勒絲 （Taylor Swift）一樣。你知道，我們不在講這些故事，這是一個單純故事」，約翰認為對他來說，歌曲聽起來必須要像那些角色，有那些角色的限制、力量和自由，但最重要的是，音樂要與人物相輔相成，看起來無比真實。