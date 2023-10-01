泰勒絲還沒認愛 新歡被爆是自戀劈腿男

泰勒絲還沒有承認最新戀情，已經引起一堆話題。（路透資料照片）

樂壇小公主泰勒絲 （Taylor Swift）和美式足球 堪薩斯城酋長隊的邊鋒崔維斯凱爾西（Travis Kelce）傳緋聞 ，當事人都還沒正式承認， 相關話題已經熱到不行，連幾年前和崔維斯凱爾西交往過的模特兒瑪雅班伯利（Maya Benberry）都被挖出來做訪問，她也不客氣的提醒泰勒絲：「他就是個自戀的劈腿男，只要有劈腿過一次，就保證還會有下一次，永遠都不會改。」

瑪雅班伯利坦言，當初也以為自己一定會跟崔維斯凱爾西走進結婚禮堂，連他家的鑰匙都有了，兩人常常約會，他也很常跟她的爸媽在一起相處，讓她覺得彼此感情相當穩固，結果照樣是被背叛、分手的下場。她堅信會劈腿的男人就是狗改不了吃屎，絕對不可能戒得掉。崔維斯自然否認瑪雅的指控，還諷刺：「她只是想把握自己能成名的15分鐘。」

崔維斯凱爾西不滿舊愛對自己的批評。（路透資料照片）

當泰勒絲的萬千粉絲都愛她成癡、只希望一切最圓滿的事情都發生在她身上時，有人出來當「烏鴉」，在她尚待熱燒的戀火上澆了一大桶水，自然非常煞風景。瑪雅坦言有泰勒絲的歌迷對自己做出「死亡威脅」，認為自己的那些訪談內容是為了蓄意破壞泰勒絲與崔維斯的戀情，讓瑪雅相當的反感，嗆道：「她的那些狂粉非常有攻擊性、非常負面、非常偽善，對我來說簡直不敢相信，一個我認為很正面、很好的人有那麼一大群負面又怒氣沖沖的粉絲。」