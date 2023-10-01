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「A.I.創世者」名導消失7年 笑言為了日本漫畫回歸

記者陳建嘉／台北－洛杉磯連線專訪
「A.I.創世者」擁有遼闊壯觀的科幻戰爭場面。(圖:二十世紀影業提供)
「A.I.創世者」擁有遼闊壯觀的科幻戰爭場面。(圖:二十世紀影業提供)

名導蓋瑞艾德華(Gareth Edwards)近期帶來科幻新片「A.I.創世者」(The Creator)，大膽呈現未來世界的人類、機器人大戰，他過往曾以賣座電影「哥吉拉」(Godzilla)、「星際大戰外傳：俠盜一號」(Rogue One: A Star Wars Story)聞名，而後卻消失長達7年，這次再度回歸，他說自己著迷日本漫畫「帶子狼」，覺得一個中年男人帶著幼兒逃亡的故事非常浪漫，「這就是我想拍的電影」。

蓋瑞拍完成本高達2億美元的「俠盜一號」之後，一直想拍一部成本較小的科幻電影，也想找回昔日拍獨立電影的初衷，他笑說原本只打算休息2年，這段期間他抱著一台攝影機四處旅遊，拍自己最愛的亞洲景象，「我從小就住過東南亞，一直很迷戀亞洲文化」，蓋瑞先去了一趟日本，體驗自己最喜歡的動漫文化，而後就開始在泰國埋首寫劇本，「我在泰國的海邊，看著眼前的大自然美景，突然想到，如果這裡出現一堆機器人、太空船，會是什麼樣子呢」？

「A.I.創世者」成本約莫8千萬美元，只有前作的4成，不過蓋瑞笑稱整部電影有最大的創作自由，因為是原創故事，所以不需要與任何團隊討論故事細節，全部由他與編劇群討論就可以，至於成本為何能夠壓得這麼低？他笑稱整部電影都是全體團隊前往東南亞實景拍攝，而非電腦特效後製，他自己本身也是特效師，首部電影「異獸禁區」(Monsters)成本甚至只有50萬美金，幾乎全部特效、剪輯都由自己一手包辦，這回同樣也負責不少工作。

蓋瑞有了「帶子狼」的日本漫畫文化，又想瞄準東南亞文化，最後還想加入自己最愛的兩部電影元素，有「現代啟示錄」的反戰、還有「銀翼殺手」的人性思考，記者詢問蓋瑞是否也像「現代啟示錄」一樣，故事核心是在影射「越戰」，他不否認，但強調整部電影還有隱含很多歷史、社會事件，「我希望觀眾能在這部電影裡面找到各種解讀」。

自從「哥吉拉」之後，就與日本男星渡邊謙合作，此次再度聚首，蓋瑞依舊狂讚渡邊謙是超級巨星，「我以前就喜歡看他演戲，他有一張很適合放在大銀幕的臉，光是鏡頭拍著他，就很有質感」，也認定片中的機器人軍隊高層「哈龍」，全因為渡邊謙充滿一種有如王者的沉穩、自在的特質，「我想不出除了他以外，還有誰可以飾演這個角色」。

「A.I.創世者」探討複製人、人工智慧，被問如果想要複製歷史上的名人，最想複製誰？蓋瑞思考幾秒後回應，「我應該要說造福大眾的科學家，但我相信音樂可以改變世界，所以若能夠讓莫札特繼續創作，讓披頭四繼續宣揚愛與自由，那會是最棒的一件事」。

「A.I.創世者」導演蓋瑞艾德華希望台灣觀眾也能喜歡。(圖:二十世紀影業提供)
「A.I.創世者」導演蓋瑞艾德華希望台灣觀眾也能喜歡。(圖:二十世紀影業提供)
「A.I.創世者」講述男主角約翰大衛華盛頓(左)與小女孩瑪德琳尤娜韋爾斯的逃亡冒...
「A.I.創世者」講述男主角約翰大衛華盛頓(左)與小女孩瑪德琳尤娜韋爾斯的逃亡冒險。(圖:二十世紀影業提供)
蓋瑞艾德華(左)為了拍「A.I.創世者」籌備長達7年。(圖:二十世紀影業提供)
蓋瑞艾德華(左)為了拍「A.I.創世者」籌備長達7年。(圖:二十世紀影業提供)
渡邊謙與導演蓋瑞艾德華接連合作「哥吉拉」、「A.I.創世者」。(圖:二十世紀影業...
渡邊謙與導演蓋瑞艾德華接連合作「哥吉拉」、「A.I.創世者」。(圖:二十世紀影業提供)

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