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33歲奧斯卡影后整壞了？時裝周現身有香腸嘴、塑膠臉

記者蘇詠智／即時報導
珍妮佛勞倫斯被懷疑「臉上動太多手腳」，充滿塑膠感。（路透資料照片）
珍妮佛勞倫斯被懷疑「臉上動太多手腳」，充滿塑膠感。（路透資料照片）

3位年齡相近的奧斯卡影后艾瑪史東(Emma Stone)、布麗拉森(Brie Larson)與珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence），過去是好萊塢出了名會互相打氣的好朋友，近來處境卻大不同：珍妮佛出席巴黎時尚周的精品大秀，竟被懷疑臉上動手腳過頭，變得極不自然；布麗鮮明的女性主義者作風，惹火一堆男性酸民，到現在還在被攻擊；只有艾瑪新片「可憐的東西」（Poor Things）大獲好評，被看好再戰小金人。

今年秋天將推出的大片之中，布麗拉森再度回歸的「驚奇隊長2」(The Marvels)算是備受各方矚目，只是她在漫威群俠裡卻極具爭議，不像「鋼鐵人」小勞勃道尼(Robert John Downey Jr)、「美國隊長」克里斯伊凡（Chris Evans）受到粉絲瘋狂崇拜，不但常引來酸言酸語，還被抹黑對其他先加入漫威的前輩不敬，哪怕私下不一定相處得很差。

艾瑪史東（左）與珍妮佛勞倫斯是交情不錯的朋友。（路透資料照片）
艾瑪史東（左）與珍妮佛勞倫斯是交情不錯的朋友。（路透資料照片）

很多人分析一些男性將對於女性主義興起的反感轉嫁到布麗身上，剛好她流露出巾幗不讓鬚眉的特質，令他們愈看愈不順眼。也有的是對於「驚奇隊長」首集不夠滿意，把問題全都歸咎在布麗頭上，又聽到傳聞指她的角色在未來漫威影片中可能變得更加重要，就三不五時鼓吹「換角」。「驚奇隊長2」還有一個多月才要上映，酸民已繼續開砲，好在布麗早就見怪不怪。

布麗拉森常遭到男性酸民的攻擊。（路透資料照片）
布麗拉森常遭到男性酸民的攻擊。（路透資料照片）

曾經大受年輕觀眾歡迎的珍妮佛勞倫斯，雖已為人妻母，也才33歲，照說不至於需要在臉上大動手腳，可是她在巴黎時裝周現身時，外界不是驚嘆她突然變成「香腸嘴」，就是認為臉部看來很僵硬、充滿「塑膠感」，感嘆她現在就把以往備受稱道的「自然美」給破壞了。

同樣也已經當了媽的艾瑪史東，在「可憐的東西」尺度大開，全裸、激情戲都不避諱，演技也更上層樓，目前是最被看好入圍明年奧斯卡影后的強棒之一。

漫威 奧斯卡 入圍

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