泰勒絲旋風席捲運動界 帶旺男友球隊門票大賣

泰勒絲對於瘋狂粉絲的驚人號召力，從樂壇、影壇現在要席捲體壇。（路透資料照片）

樂壇當紅公主泰勒絲 (Taylor Swift)驚人的吸金實力，不但已經吹進影壇，現在還席捲運動界。自從她與美式足球 堪薩斯城酋長隊的名將崔維斯凱爾西(Travis Kelce)爆出緋聞 ，還被拍到與崔維斯的媽媽一起坐在豪華包廂欣賞酋長隊的比賽後，她的粉絲開始將掃光演唱會門票的精神轉移到搶酋長隊出賽的門票上，就希望能夠運氣好，剛巧她也去看那場比賽，就能夠一睹她本尊的丰采。

崔維斯凱爾西被傳與樂壇超級巨星交往，彼此都未承認。（路透資料照片）

巨星的價值就在於能讓迷哥迷姐為她（或他）做盡一切沒有理智、不講道理的行為，然後帶來令旁人難以忽視的龐大收益。這點，泰勒絲毫無疑問是目前音樂界最有巨星價值的超級大牌，罕有匹敵，她的粉絲可以去所有誇張的事情，只為了看到她一眼，像是之前「妳是我今生的新娘」(Four Weddings and a Funeral)女主角安蒂麥道威爾(Andie MacDowell)的女兒和泰勒絲的製作人好友舉行婚禮前在餐廳裡預演，餐廳對街擠滿泰勒絲的粉絲，轟動到還需要一堆警車幫忙開道，而現在，又有瘋狂粉絲為了和她在球場不期而遇，去搶購球賽門票，連體育界都不得不注意到這些狂熱粉絲的經濟能力。

泰勒絲（左一）親自前往觀賞堪薩斯城酋長隊的比賽，造成轉播收視飆高，且未來的賽事門票更為熱賣。（路透資料照片）

根據「好萊塢報導」，堪薩斯城酋長隊這一周來的球賽轉播觀看人數達到新高，導播更是不忘把鏡頭不時對準來觀賽的泰勒絲，而崔維斯的球衣銷量亦暴增。有趣的是，曾經參加過「舞林群星會」的NBA達拉斯獨行俠隊老闆馬克庫班，在節目上對她喊話，要她放棄崔維斯，稱自己的隊上多的是高大帥哥，顯然連籃球界都想要靠泰勒絲來帶旺票房與相關產品銷售，讓「泰勒絲旋風」更有如多年難得一見的神話。