25歲新歡美豔動人 李奧納多忘了戲裡的「另一半」

莉莉葛萊史東（左）與李奧納多狄卡皮歐在「花月殺手」演夫妻，也要各自角逐奧斯卡影后、影帝。（圖：UIP提供）

李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）就算打死不成家、要當「永遠的單身漢」，感情發展還是會受到外界注意。目前他據說和義大利 出身的超級名模維多莉亞伽里蒂（Vittoria Ceretti）正交往中，兩人不時被撞見同進同出，雖然李奧納多的新片「花月殺手」(Killers of the Flower Moon)3個禮拜後就要在全球各地上映，由於美國演員工會還在罷工，宣傳活動不能偷跑，他樂得和美豔的小女友卿卿我我，享受兩人的悠閒時光，反而把戲裡的老婆—莉莉葛萊史東(Lily Gladstone)晾在一旁。

在「花月殺手」中，37歲的莉莉葛萊史東演的是身家不凡的原住民女性，嫁給了李奧納多狄卡皮歐之後，卻成為白人覬覦財富的對象，還差點引來生命危險。今年度坎城影展 首映後，影評人盛讚她的表現不輸給同片兩位巨星影帝李奧納多和勞勃狄尼洛(Robert De Niro)，因而片商決定為她爭取角逐明年的奧斯卡 影后，李奧納多則是該片角逐奧斯卡影帝的代表。