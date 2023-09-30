25歲新歡美豔動人 李奧納多忘了戲裡的「另一半」
李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）就算打死不成家、要當「永遠的單身漢」，感情發展還是會受到外界注意。目前他據說和義大利出身的超級名模維多莉亞伽里蒂（Vittoria Ceretti）正交往中，兩人不時被撞見同進同出，雖然李奧納多的新片「花月殺手」(Killers of the Flower Moon)3個禮拜後就要在全球各地上映，由於美國演員工會還在罷工，宣傳活動不能偷跑，他樂得和美豔的小女友卿卿我我，享受兩人的悠閒時光，反而把戲裡的老婆—莉莉葛萊史東(Lily Gladstone)晾在一旁。
在「花月殺手」中，37歲的莉莉葛萊史東演的是身家不凡的原住民女性，嫁給了李奧納多狄卡皮歐之後，卻成為白人覬覦財富的對象，還差點引來生命危險。今年度坎城影展首映後，影評人盛讚她的表現不輸給同片兩位巨星影帝李奧納多和勞勃狄尼洛(Robert De Niro)，因而片商決定為她爭取角逐明年的奧斯卡影后，李奧納多則是該片角逐奧斯卡影帝的代表。
莉莉葛萊史東的氣質不俗，演技也突出，是李奧納多狄卡皮歐很滿意的銀幕太座人選，可是戲外的他，喜歡的完全不是莉莉這一型，更不可能接受她這樣的年紀。目前李奧的感情對象維多莉亞不但有豔麗的外表和修長的美腿，年紀也差不多只有他的一半，算是他最滿意的條件，只是維多莉亞也「已經」25歲了，還能跟李奧在一起甜蜜多久？外界也非常好奇。
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