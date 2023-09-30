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DC英雄工作不保？ 只有這3人不會被換角

記者蘇詠智／綜合報導
薇奧拉戴維絲在未來的DC英雄片中仍會出現。（取材自IMDb）
薇奧拉戴維絲在未來的DC英雄片中仍會出現。（取材自IMDb）

眾所周知，DC英雄電影在執導過漫威「星際異攻隊」(Guardians of the Galaxy)系列影片的詹姆斯岡恩(James Gunn)入主之後，又要面臨重啟，目前「超人」與女友露易絲的新任演員已經選定，其他英雄也可能陸續由新人取代舊演員，但詹姆斯透露，有3個角色，在新的DC英雄世界中不會換演員，使得他們成為極少數穩如泰山的幸運兒：「藍甲蟲」(Blue Beetle)索洛馬里達納(Xolo Maridueña)、「和平使者」(Peacemaker )約翰希南(John Cena)，以及「自殺突擊隊」（The Suicide Squad）的組建者兼監管人阿曼達將繼續由薇奧拉戴維絲(Viola Davis)飾演。

約翰希南也會繼續是DC英雄片中的「和平使者」。（取材自IMDb）
約翰希南也會繼續是DC英雄片中的「和平使者」。（取材自IMDb）

詹姆斯岡恩之前的DC英雄片原本已由「超人：鋼鐵英雄」導演柴克史奈德有一番的規劃，可是柴克與發行DC影片的華納高層鬧翻，他走人之後原先的安排也被整個更動，詹姆斯加入後更不可能按照柴克的藍圖，使得柴克史奈德影迷大都對於DC英雄片有啥新情報，常是嗤之以鼻，詹姆斯岡恩則堅持自己的想法。

索洛馬里達納還會是未來DC英雄片中的「藍甲蟲」。（取材自IMDb）
索洛馬里達納還會是未來DC英雄片中的「藍甲蟲」。（取材自IMDb）

在眾DC英雄之中，「藍甲蟲」算是登場最晚、還最「菜」的一位，但索洛馬里達納在美國人氣與形象都不太差，幸運被保留，只是第一集的全美票房不如預期，日後能否在新的DC英雄片宇宙中有更大的發揮？觀眾心中都打個問號。至於薇奧拉戴維絲是重量級影后，約翰希南的動作演出也有無可取代性，未來的地位可能較為穩固。

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