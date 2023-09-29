毀滅武器是小孩 「A.I.創世者」引爆末日預言

被視為天才童星的瑪德琳尤娜韋爾斯，被評論視為明年奧斯卡的大黑馬。(圖：二十世紀影業提供)

電影「A.I.創世者」(The Creator)美國首映後，不少網友盛讚該片是近年最好的科幻片，指導演建構了一個奇幻的末日世界，「驚嘆的視覺效果和身歷其境的氛圍，讓人渴望更了解這個夢幻宇宙更多的故事」。

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除了男主角約翰大衛華盛頓(John David Washington)的表演令人激賞，片中人工智慧 (AI)設計的祕密武器也讓人驚喜，這個足以毀滅全世界的祕密武器，是一位看似天真無辜的小孩，扮演者是現年7歲的瑪德琳尤娜韋爾斯(Madeleine Yuna Voyles)。

瑪德琳出生美國聖地牙哥，擁有泰國 、柬埔寨和德國血統，導演蓋瑞斯愛德華(Gareth Edwards)表示，當初從數百名孩童中選出最後10位，「當瑪德琳進行最後試鏡後，我們馬上知道就是她了」，因為光是試鏡，她就讓所有工作人員流下了眼淚。

「A.I.創世者」會獲得如此多的讚美其來有自，除了劇本符合潮流、演員演技精湛外，特效場面和末世景觀的描繪也嘆為觀止。據悉，導演帶著團隊造訪印尼 、泰國、尼泊爾、柬埔寨、日本等8個國家，行經1萬英里、走遍80個地點，精心挑選了印尼的火山、喜馬拉雅山的佛教寺廟、柬埔寨的廢墟和漂浮的村莊等。

「A.I.創世者」故事發生在2070年，人類陷入一場與先進人工智慧的戰爭中。一位前特種部隊特工被招募前往追捕、殺死高科技武器，但他找到後，卻發現目標與他原先設想的完全不同。