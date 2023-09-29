毀滅武器是小孩 「A.I.創世者」引爆末日預言
電影「A.I.創世者」(The Creator)美國首映後，不少網友盛讚該片是近年最好的科幻片，指導演建構了一個奇幻的末日世界，「驚嘆的視覺效果和身歷其境的氛圍，讓人渴望更了解這個夢幻宇宙更多的故事」。
來源：YouTube
除了男主角約翰大衛華盛頓(John David Washington)的表演令人激賞，片中人工智慧(AI)設計的祕密武器也讓人驚喜，這個足以毀滅全世界的祕密武器，是一位看似天真無辜的小孩，扮演者是現年7歲的瑪德琳尤娜韋爾斯(Madeleine Yuna Voyles)。
瑪德琳出生美國聖地牙哥，擁有泰國、柬埔寨和德國血統，導演蓋瑞斯愛德華(Gareth Edwards)表示，當初從數百名孩童中選出最後10位，「當瑪德琳進行最後試鏡後，我們馬上知道就是她了」，因為光是試鏡，她就讓所有工作人員流下了眼淚。
「A.I.創世者」會獲得如此多的讚美其來有自，除了劇本符合潮流、演員演技精湛外，特效場面和末世景觀的描繪也嘆為觀止。據悉，導演帶著團隊造訪印尼、泰國、尼泊爾、柬埔寨、日本等8個國家，行經1萬英里、走遍80個地點，精心挑選了印尼的火山、喜馬拉雅山的佛教寺廟、柬埔寨的廢墟和漂浮的村莊等。
「A.I.創世者」故事發生在2070年，人類陷入一場與先進人工智慧的戰爭中。一位前特種部隊特工被招募前往追捕、殺死高科技武器，但他找到後，卻發現目標與他原先設想的完全不同。
電影藉由時下最熱門的話題及科幻冒險題材，觸及了人性、接受和自由等探討，導演說：「我們有時會認為那些與我們價值觀不同的人是壞人，而我們是好人，反之亦然，這就是人類的思維方式，而隨著人工智能的出現，人類正踏上人工智慧的旅程，不管接不接受，旅程已經開始了。」
上一則
馮小剛被傳「命危放棄治療」妻崩潰 現身：我人好好的
下一則
FB留言