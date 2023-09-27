好萊塢編劇罷工落幕：WGA與製片廠初步達協議 但演員工會談判零進度

編劇工會展開罷工快5個月，終於即將落幕。（美聯社）

「編劇工會的團結，讓好萊塢 資方屈服了。」好萊塢編劇工會從今年5月發起的大罷工 ，目前已初步達成協議，將於9月27日結束。工會領導層已經與製片廠協商，工會的多個訴求之中，包括AI 疑慮，在協議裡都獲得同意和保障。雖然全體工會成員仍須在10月9日之前投票決定是否接受新的協議內容，但已持續近5個月的罷工結束，即意味著好萊塢的編劇們在當地時間27日中午12點之後，便可以重新回到工作崗位——不過，自7月開始罷工的演員工會尚未進行任何談判，因歷史性大罷工而停擺多月的好萊塢，也僅能夠部分復工。

好萊塢編劇工會（WGA）自2023年5月2日發動罷工，至今持續將近5個月，好萊塢電影、影集、脫口秀節目等等製作受阻，期間美國演員工會（SAG-AFTRA，簡稱SAG）於7月14日同樣發起罷工，使得影劇演出、宣傳、配音等等一切有演員參與的工作全數喊卡，由明星推動的好萊塢產業幾乎全面停擺。

在罷工造成的壓力下，由製片廠、串流媒體公司等資方所組成的「電影和電視製片人聯盟」（AMPTP）與WGA領導層談判、讓步，雙方終於達成初步協議，隨即WGA的美東、美西分會幹部及其聯合談判委員會投票接受協議，WGA於9月26日發出聲明表示，罷工將在9月27日中午12時結束，而工會的全體1萬1,500名成員必須在10月9日之前對初步協議進行投票，決定接受與否。

編劇工會展開罷工快5個月，終於即將落幕。(路透)

WGA與AMPTP達成的這份協議，效期3年，WGA大部分的罷工訴求獲得應允，包括加薪、健康保險、退休金條款，以及關於AI使用過程中，賦予編劇的權益保障等等；WGA估算協議所能提供的保障，價值約為每年2.33億美元。

根據協議內容，電影製片公司同意每年至少與WGA舉行2次會議，討論在電影製作中使用AI的計畫安排；製片廠並沒有被明文禁止用AI產製影視內容，但如果編劇的作品被用來訓練AI，編劇就有權提告。另外，編劇在撰寫、起草劇本時，可以自行選擇使用AI，但製片廠不能強制要求使用。

另外製片廠也必須向受雇的編劇表明影視製作中，是否有使用任何AI生成的素材；而AI生成的故事情節將不會被視為劇本之類的「文字素材」（literary material），這代表AI不會成為編劇在影視行業的競爭對手。

編劇工會展開罷工快5個月，終於即將落幕。(中央社)

另外在編劇的工作待遇部分，工會要求編劇收入（包括工資和節目收益）至少增加5%至6%，製片廠一開始提供的數字則是2％至4％，最終雙方妥協之後的加薪幅度是3.5%至5%，以此計算，3年內編劇的最低工資將上漲12%以上。

WGA還要求製片廠提供編劇人員數的最低配置保障，這對許多WGA的會員來說都是一項關鍵問題——編劇人員數將依影集的集數來決定，原本WGA要求在13集起跳的影集或節目中，必須至少雇用6名編劇，具體雇用人數依照集數而變化，而最後在協議當中，獲得了3人的最低配置編劇人數保障，而節目開發初期的工作人員將至少受雇10週、節目播出，工作人員每參與1集，將至少受雇3週。

而在串流媒體上，WGA和Netflix、Disney等公司達成新的付款協議，編劇將能夠因參與在串流平台上熱播的節目而獲得額外獎金。此前，串流平台一直拒絕這一要求，而許多編劇認為自己替大受歡迎的作品撰寫劇本，卻沒有獲得適當的回饋收益，因此大感不滿——在串流平台興起前，寫出受歡迎影視劇本的編劇，能夠因節目一再重播而獲得重播費收入，但串流平台上的節目無法以此計算分潤。

編劇工會展開罷工快5個月，終於即將落幕。(美聯社)

針對談判結果，WGA談判委員會成員、身兼編劇、演員的科諾弗（Adam Conover）在Twitter上表示：「這些公司（製片廠）當面告訴我們，他們永遠不會給我們這些基本保障，但因為我們的團結，因為如果沒有我們，他們根本賺不到任何一塊錢，所以他們屈服了，給了我們應得的東西，我們贏了。」

雖然編劇工會的會員仍需在10月9日前投票決定是否接受協議，但由於WGA已罷工將在9月27日中午12時結束，因此編劇可先行返回工作崗位，但由於SAG的罷工仍在持續、其與資方的談判也還未展開，演員罷工結束之日暫無法預期，因此停擺多月的好萊塢仍只能迎來部分復工，例如《週六夜現場》（Saturday Night Live）等部分脫口秀節目的回歸；Netflix的《怪奇物語》（Stranger Things）編劇工作也可望重新啟動，但由於沒有演員的演出，新一季節目的上線仍將延遲。

WGA與資方達成協議一事，使得仍在罷工中的SAG受到鼓舞，9月26日有許多演員重新參加阻止其他演員返回工作的「糾察隊」（picket），曾出演知名影集《宅男行不行》（The Big Bang Theory）的演員瑪麗莎．奎瓦斯（Marissa Cuevas）受訪時指出：

「我本來真的以為僵持情況會持續到明年...知道我們之中至少有人達成了一筆好交易，這給我們帶來了很大希望，我們也能達成好的協議。」

也有編劇加入SAG的糾察隊，例如《廣告狂人》的編劇韋納（Matthew Weiner），他表示：「如果SAG沒有挺身站出來，我們永遠也不會有現在的影響力。他們非常勇敢。」

SAG其實已在8月釋出談判意願，不過當時AMPTP傾向於先和較早開始罷工的WGA達成協議；在訴求方面，SAG提出的要求與WGA類似，多在於工資保障和避免演員工作權益受到AI影響。目前SAG尚未收到AMPTP恢復談判的提議，不過隨著WGA與AMPTP達成協議，可預料目前僵持情況很快就會改變。

此外，SAG的會員已投票授權工會將罷工範圍擴大到遊戲產業（贊成票比例98%），涵蓋為遊戲角色配音或特技動作演出的從業人員，這些從業者也面臨到與影視演員相同的工作環境問題，此舉預計將為製片廠帶來新的壓力。