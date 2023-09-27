觀影說劇／丹佐兒戴面具試鏡 拿下「A.I.創世者」主演

約翰大衛華盛頓在「A.I.創世者」扮演對人工智能帶有敵意的特務。(圖：二十世紀影業提供)

「A.I.創世者」(The Creator)影評大讚是「近年最好的科幻片」，男主角約翰大衛華盛頓(John David Washington)是金獎影帝丹佐華盛頓(Denzel Washington)的兒子，由於不想當靠爸族，直到試鏡成功，丹佐才知道兒子進了演藝圈。

約翰大衛之前打美式足球 練就了強健體魄和靈活手腳，「A.I.創世者」導演蓋瑞斯愛德華(Gareth Edwards)對他俐落的動作大為讚賞，導演還透露了一段往事，稱約翰大衛是憑藉一張面具才拿到角色。導演透露，當時約翰大衛走進餐廳時，戴著一副有著「星際大戰」Logo的防護面具，曾拍過「星際大戰外傳：俠盜一號」(Rogue One)的愛德華當時心想：「喔，他這樣做一定是因為該片。」

結果約翰大衛一屁股坐下就表示自己是「星際大戰」(Star Wars)的忠實粉絲，他解釋戴面具的原因：「病毒流行期間我每天都戴著這個面具，我有想過這次會面不要戴，但感覺太虛假了！」因為他的誠實，讓導演和他一拍即合，也順利成為電影男主角。

「A.I.創世者」故事背景設立在一個末日後的世界，人類和AI 人工智慧在這個星球劍拔弩張地共存，一名特工奉命去追殺足以毀滅整個世界的祕密武器，沒想到由AI創造的武器，竟是一名天真的孩童。而約翰大衛詮釋的就是這位充滿創傷，對AI抱持高度敵意的特種部隊。