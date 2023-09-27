才提離婚就陷熱戀 亞莉安娜被指婚內出軌

伊森史萊特現在和樂壇紅星打得火熱。(路透資料照片)

西洋樂壇小天后亞莉安娜(Ariana Grande)與合演電影「女巫前傳」(Wicked: Part One)的伊森史萊特(Ethan Slater)交往，各方懷疑兩人在彼此婚姻關係都還存在時就已經燃起愛火、涉及不倫。

亞莉安娜雖然近日才與丈夫達頓戈梅茲(Dalton Gomez)提離婚，卻堅稱和達頓的婚姻在今年2月已結束，隨後才接軌伊森，並無外遇的嫌疑，卻被消息人士打臉，稱她跟達頓2月之後還有在一起，甚至她5月都還在社群網站 上發文，表達對達頓的愛。

亞莉安娜與達頓戈梅茲就算無緣當夫妻，卻沒有撕破臉，達頓也沒有發言抨擊亞莉安娜拍電影拍到劈腿，但媒體可不容易瞞，在一堆證據之下，亞莉安娜婚外戀情根本想賴都賴不掉。

根據英國每日郵報報導，達頓戈梅茲曾經赴倫敦探班，當時他跟亞莉安娜、伊森、伊森的妻子曾經四人約會，達頓與伊森的妻子都還不知道彼此另一半已經有了愛的感覺。

後來亞莉安娜與伊森一起出席在「女巫前傳」演校長的楊紫瓊舉辦的奧斯卡派對，兩人的互動簡直瞞不住旁人的眼光。