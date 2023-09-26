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大衛麥卡倫精采一生 被喻金髮披頭四 老婆與好兄弟來電

記者蘇詠智／即時報導
大衛麥卡倫曾因「打擊魔鬼」紅到要上百貨公司購物都造成大騷動。（取材自IMDb）
大衛麥卡倫曾因「打擊魔鬼」紅到要上百貨公司購物都造成大騷動。（取材自IMDb）

曾在美國掀起收視熱潮、8年前重拍成電影「紳士密令」的經典影集「打擊魔鬼」(The Man From U.N.C.L.E.)，扮演男主角之一「金毛虎」伊利的蘇格蘭男星大衛麥卡倫（David McCallum）傳出在紐約醫院壽終正寢，享耆壽90歲。除了讓他成為無數女性影迷偶像的「打擊魔鬼」外，他也在「重返犯罪現場」(N.C.I.S.)飾演驗屍處的長官，20季之中演出超過450集，該劇的主要演員們也都不捨他的離世。

大衛麥卡倫在蘇格蘭的大城格拉斯哥出生，父母分別是小提琴與大提琴手，之後全家搬到倫敦，父親也在愛樂管弦樂團工作，雖然雙親從小栽培他加入樂壇，他也學會演奏鋼琴與雙簧管，可是他很早就知道自己真正想做的是演員，他後來在皇家戲劇學院研習時，和日後以影集「朝代」（Dynasty）紅遍全球的瓊考琳絲（Joan Collins）是同學，他也曾在「冰海沉船記」（A Night to Remember）、「第三集中營」（he Great Escapes）等名片中亮相，卻是以小螢幕的演出真正走紅全球。

勞勃澎恩（左）與大衛麥卡倫主演的「打擊魔鬼」曾紅遍全球。（取材自IMDb）
勞勃澎恩（左）與大衛麥卡倫主演的「打擊魔鬼」曾紅遍全球。（取材自IMDb）

「打擊魔鬼」裡，勞勃澎恩( Robert Vaughn）飾演風流帥氣的「玉面虎」拿破崙，而大衛麥卡倫則是神秘聰明的「金毛虎」伊利，兩人不僅聯手創下收視冠軍佳績，大衛在該劇最風光的時期，每周都要接到好幾萬封的影迷來信，比克拉克蓋博（Clark Gable）在米高梅的全盛時還要多很多，甚至有一次他在紐約，只不過要去梅西百貨購物，影迷聞風而至，造成超過2萬美元的損失，他還需要警察把他「救」出來。

當年的大衛完全不是之前美國吃香的那種高大、陽剛猛男形象，他的身材顯得清瘦，髮型被形容是「金髮的披頭四」，卻讓不少女性仰慕不已。

大衛麥卡倫是「重返犯罪現場」的重要班底。（取材自IMDb）
大衛麥卡倫是「重返犯罪現場」的重要班底。（取材自IMDb）

可是在個人感情上，他與同為演員的首任妻子姬兒愛爾蘭（Jill Ireland）結婚後，他的演藝事業開始要起飛，姬兒愛爾蘭卻不幸流產，他接到了聖經史詩大片「萬世流芳」（The Greatest Story Ever Told）的試鏡通知，考慮用他演背叛耶穌的猶大，他表示一度擔心妻子才剛經過一次打擊，是不是能夠承擔丈夫不在身旁的寂寞，而一起合演「第三集中營」的查理士布朗遜（Charles Bronson）保證要他放心，自己會幫忙照顧姬兒愛爾蘭，結果沒想到其實兩人已經來電，姬兒愛爾蘭後來和查理士布朗遜結婚，大衛麥卡倫則和下一任妻子凱薩琳卡彭特（Katherine Carpenter）白頭偕老，因此他認為這樣的發展也非常好。

雖然在「打擊魔鬼」的首集中，大衛麥卡倫出場才幾分鐘，戲分並不及勞勃澎恩，可是製片人獨具慧眼，在接下來的集數中讓兩人雙掛主角，果真讓他們都大紅。勞勃澎恩已在7年前去世，享壽83歲，當時大衛也曾表示傷心，現在他自己也在家人圍繞下安息，影迷只能感嘆「打擊魔鬼」原班組合只能在天上重聚，無法在人間重現。

大衛麥卡倫（前）近20年來主要的代表作為「重返犯罪現場」曾紅遍全球。（取材自IM...
大衛麥卡倫（前）近20年來主要的代表作為「重返犯罪現場」曾紅遍全球。（取材自IMDb）

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