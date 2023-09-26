泰勒絲熱戀NFL球星？ 和凱爾西媽包廂談笑觀賽

泰勒絲（ 右）與緋聞男友凱爾西母親（左）一起坐在包廂觀賽。（路透）

美國流行樂天后泰勒絲 （Taylor Swift）與職業美式足球 聯盟NFL球星凱爾西（Travis Kelce）交往的傳聞可能真的有譜，她日前現身球場，和凱爾西的母親一同觀看超級盃 贏家堪薩斯酋長隊出賽。

中央社引述法國媒體報導，泰勒絲現身酋長隊主場，觀看酋長隊出戰芝加哥熊隊的賽事，與這位邊鋒的母親唐娜（Donna）坐在豪華包廂裡，兩人賽程中不時有說有笑，看到激動處會大聲歡呼，甚至相擁慶祝。

生涯獲12座葛萊美獎的泰勒絲身穿紅白配色酋長隊外套，在這場酋長隊以41比10大勝熊隊的比賽中，當凱爾西在第3節接到明星四分衛馬霍姆斯（Patrick Mahomes）傳來的3碼達陣傳球時，泰勒絲興奮的歡呼起來。

馬霍姆斯賽後接受福斯廣播公司體育台訪問時表示：「我聽說她（泰勒絲）大駕光臨，我感受到些許壓力，知道我必須把球傳給凱爾西。」

泰勒絲傳與職業美式足球聯盟NFL球星凱爾西交往中。（歐新社）

時人雜誌、滾石雜誌和ESPN等媒體報導泰勒絲現場觀賽之際，泰勒絲的歌迷也紛紛湧入社群媒體回應此事。

泰勒絲在觀賞完球賽後，被拍到坐上凱爾西開的跑車一同離去，兩人都未坦承戀情；凱爾西日前上節目受訪時，被問及對於這段「全世界都在討論的緋聞」的看法時，他則表示：「就讓我們看看接下來會怎麼發展吧」，對這段感情未來的走向不願把話說死。