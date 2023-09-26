89歲蘇菲亞羅蘭 驚傳在家摔斷股骨動手術

蘇菲亞羅蘭四年前還神采奕奕出席典禮活動，近日卻傳在家中跌傷。（路透資料照片）

年紀大的長者，一不小心摔倒都可能造成身體的大傷害。今年89歲的義大利 國寶級傳奇影后蘇菲亞羅蘭（Sophia Loren），就傳在瑞士日內瓦的家中摔傷，股骨斷裂，身上有好幾處的傷痕，被送進醫院，她的兩個兒子小卡洛、愛德華多都陪在醫院裡，表示母親經過手術在復元中，儘管還需要觀察幾天，應該就能順利出院，但未來的復健期恐怕會是很長的一段時間。

蘇菲亞羅蘭堪稱義大利紅星少數幾位成功征服好萊塢 、登上奧斯卡 影后寶座的代表，她的豔麗、性感丰采，受到美國觀眾的喜愛，一度在好萊塢極為搶手，身價媲美奧黛麗赫本與伊莉莎白泰勒。她近年來在義大利好幾個地方開設以自己的名字為名的連鎖餐廳，本來還要到義大利南方大城巴里為新的分店開幕出席盛大活動，在出了意外後只能先安心靜養。

比蘇菲亞羅蘭年紀再稍長一些的好萊塢資深巨星還包括93歲的金哈克曼（Gene Hackman）與克林伊斯威特（Clinton Eastwood）、92歲的勞勃杜瓦（Robert Duvall）等，他們都比她成名要再晚一些，雖然年齡上是她的哥哥，影壇輩分比她再小一點點，幾位巨星的身體狀況，也深受影迷關心，大家都希望他們能夠繼續平安、健康。