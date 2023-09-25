好萊塢噩夢解決一半 編劇有望復工 演員還在談

編劇工會與主要片廠已達成初步勞資協議。（路透）

好萊塢 編劇與演員雙罷工 ，導致電視電影製作大多停擺、加州 經濟損失數十億美元。如今傳出編劇工會與主要片廠已達成初步勞資協議，起碼讓問題解決了一半。

路透報導，這起3年合約仍須獲得美國劇作家協會（WGA）領導階層和工會成員的通過，方能生效。

WGA旗下有1萬1500名的電影電視編劇成員。WGA形容這起初步協議「非凡」，提供「編劇切實的收穫和保障」。

好萊塢編劇們5月2日開始罷工的導火線包括津貼、編劇室最低人力、人工智慧（AI）的運用，以及編劇從串流夯劇獲得的分紅比例等。

WGA與片廠達成協議儘管是一大里程碑，但就算協議過關好萊塢仍無法一切照舊，只因編劇重回了工作崗位，美國演員工會暨美國廣播電視演員工會聯合會（SAG-AFTRA）還在罷工。

好萊塢兩大支柱罷工，除了影響攝影師、木匠、製作助理等幕後工作人員的生計，也導致外燴、花店、戲服供應商等其他支援電視電影製作的小型生意。

獨立經濟智庫梅肯研究院（Milken Institute）經濟學家克羅登（Kevin Klowden）估計，這在加州和諸如新墨西哥州、喬治亞州和紐約州等美國製片重鎮所造成的經濟損失，總額估計至少達50億美元。

在片廠主管慶祝1988年以來最大編劇罷工行動終於落幕之際，這場仗只打了一半，製片公司仍須找到讓演員們上工的方式。

SAG-AFTRA旗下有16萬名電影和電視演員、特技演員、配音人員等媒體專業人員。他們7月加入編劇們的罷工行列後，好萊塢63年來首度面臨兩大工會同時罷工的窘境。

SAG-AFTRA深夜發布聲明，呼籲片廠執行長和他們的協商人員「回到談判桌，達成一起既符合成員要求，也是他們應得的公平協議」。

SAG-AFTRA訴求包括演員最低工資、真人表演者有免遭AI取代的保障，且演員津貼應反映出他們為串流平台帶來的價值等。