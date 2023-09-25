90歲米高肯恩宣布息影 認「正在接近死亡」

米高肯恩透露自己現在的身體狀況，已經無法獨立行走。（路透資料照片）

好萊塢長青演員、現年90歲的英國演員米高肯恩（Michael Caine）從影73年，演過上百部電影，曾兩度獲得奧斯卡 最佳男配角、三度入圍 奧斯卡影帝的他，近日受訪時宣布息影：「我現在已經90歲了，連路都沒辦法好好走。」還說自己意識到「正在接近死亡」。

米高肯恩近年以「蝙蝠俠」系列最為聞名，演過「凡夫俗女」（Educating Rita）、漢娜姊妹（Hannah and Her Sisters）、「金牌特務」（Kingsman）等名片，新片「The Great Escaper」將於10月上映。但他認為自己目前已無法好好走路、拍戲時會摔倒，更自覺慢慢邁向死亡，差不多該休息了。

米高肯恩接受每日電訊報訪問，米高肯恩在三年前以80多歲高齡演出「天能」（Tenet）後，身體健康一直受關注，他表示把「The Great Escaper」視為生涯告別作，並透露在演出該片時需依靠拐杖，也曾不慎摔倒過，好在拍攝過程一次到位。

米高肯恩也被問到對於90歲這個人生階段的想法，他坦言現在生活中失去了很多東西，無法自由運動，也意識到「自己正在逐漸接近死亡」。但他也樂觀表示「人總有一天都會死，至少我活到了90歲」，也慶幸自己擁有美好的家庭生活。

「The Great Escaper」是真實事件改編電影，由米高肯恩與二度奪得奧斯卡影后的葛蘭黛傑克森（Glenda Jackson）主演，講述一個高齡二戰老兵，為了參加諾曼第登陸70周年紀念活動，而偷溜出療養院 的故事。不過葛蘭黛傑克森在拍攝結束半年後，於6月病逝，如今米高肯恩也宣布要息影，該片可能將同時成為兩位傳奇影星的最後作品。