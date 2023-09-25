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茱兒芭莉摩眼淚白流了？編劇罷工將落幕 節目很快恢復

記者蘇詠智／即時報導
茱兒芭莉摩之前為了美國編劇罷工期間要搶先恢復節目錄製，遭到各方圍剿，一度在道歉短片中講到聲淚俱下。（取材自Instagram）
茱兒芭莉摩之前為了美國編劇罷工期間要搶先恢復節目錄製，遭到各方圍剿，一度在道歉短片中講到聲淚俱下。（取材自Instagram）

超過140天、將近5個月的美國編劇工會罷工，終於出現平和落幕的曙光，該公會與美國影視製片人聯盟宣布達成臨時協議，可望逐步為罷工行動畫下句點，雖然現在仍是編劇工會罷工期間，他們已經明文告知會員們，暫停一切片場舉牌抗議或是走上街頭的活動，靜待兩邊將協議寫成正式的合約條文、簽署之後，就可以全面復工，目前協議內容暫不公開，但編劇工會成員們已紛紛在社群網站上慶祝勝利。

此次編劇罷工的主要訴求在於爭取他們寫出的節目在串流平台上架時有更好的酬勞和分紅，也要確保人工智慧（AI）不會取代他們的工作機會。對於影視製作來說，電影在拍攝前大致都已經有了完整的劇本，只差在一邊拍可能會一邊更改，受到的衝擊稍微小一些，電視劇不一定拍攝前就有完整一整季的劇本，編劇罷工造成的影響就大得多，綜藝節目看來雖然有時是靠來賓和主持人的互動玩出趣味來，偏偏也需要編劇為整個流程抓出框架、適時的添加笑哏，因而也在這一波的罷工中受到影響。

美國編劇工會展開罷工快5個月，終於可望等到事情圓滿結束。（路透資料照片）
美國編劇工會展開罷工快5個月，終於可望等到事情圓滿結束。（路透資料照片）

之前茱兒芭莉摩(Drew Barrymore)率先開第一槍，表示為了工作人員的生計，她的談話節目「茱兒芭莉摩秀」(The Drew Barrymore Show)將在未違反編劇工會的罷工規則下回到攝影棚錄製，招來演員與編劇工會的雙重抵制，在一堆會員的冷嘲熱諷下，她先是在社群網站上大吐苦水，又道歉又講到聲淚俱下，編劇與演員工會成員不為所動，照樣批判，她火速刪掉影片，發表更新的道歉聲明，表示聽從大家的意見，節目要等罷工結束後才回歸，美國有網友認為她是遭到霸凌後被迫就範。

茱兒芭莉摩事件鬧得沸沸揚揚，好在美國編劇工會與影視製片人聯盟真的很快就達成協議，罷工有機會在近期結束，不只「茱兒芭莉摩秀」，包括其他談話節目也可以很快復工，比原定新一季開播只會晚不到一個月，茱兒芭莉摩早先被攻擊得那麼慘，現在看來實在冤枉。

各大串流平台與美國編劇工會成員間的合約，即將重新議定。（路透）
各大串流平台與美國編劇工會成員間的合約，即將重新議定。（路透）

正在編劇工會成員慶祝行動勝利時，美國導演工會也開心的聲明，希望影視製片人聯盟趕快解決與演員工會之間的歧見，快點達成協議，讓影視界全面回復正常。演員工會一方面為編劇工會爭取到自己想要的而開心，一方面也繼續喊話影視製片人聯盟：「快點回來找我們談談吧。」

罷工 社群網站 復工

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