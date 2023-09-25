2024年超級盃 亞瑟小子將登中場大秀舞台

亞瑟小子將於明年2月超級盃中場秀登台演出。（路透）

美國流行樂和R&B歌手亞瑟小子（Usher）今天宣布，他將於明年2月超級盃 （Super Bowl）中場秀登台演出；職業美式足球 聯盟NFL 今天也宣布亞瑟小子為表演嘉賓。

法新社報導，第58屆超級盃賽事預計2024年2月11日在拉斯維加斯（Las Vegas）開打，亞瑟小子將在這個全球最受矚目的舞台之一擔綱演唱。他的暢銷作品包括冠軍單曲U Got It Bad、My Boo、Yeah!等。

亞瑟小子在聲明中說：「終於能在我的願望清單中，將超級盃中場演出打個勾，這是我一生的榮耀。我迫不及待想為大家表演，這將與我過去所有的演出完全不一樣。」

44歲的亞瑟小子是2000年代初期最受歡迎的音樂人之一，從1997年以來他有9首歌登頂「告示牌」（Billboard）排行榜，18首攻進前10名。

亞瑟小子曾與小喬恩（Lil Jon）、路達克里斯（Ludacris）、艾莉西亞凱斯（Alicia Keys）和黑眼豆豆主唱威爾（will.i.am）合唱多首知名歌曲，屆時一些特別嘉賓與他一同在超級盃中場秀登台並非不可能。

自2019年來，美國饒舌天王Jay-Z旗下娛樂公司「搖滾國度」（Roc Nation）一直擔任超級盃中場秀表演活動的執行單位，促成了夏奇拉（Shakira）和珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）、威肯（The Weeknd）以及嘻哈傳奇大佬Dr. Dre攜手史奴比狗狗（Snoop Dogg）、阿姆（Eminem）、瑪麗布萊姬（Mary J. Blige）、肯卓克拉瑪（Kendrick Lamar）等眾家明星帶來的音樂饗宴。

Apple Music去年據報以5000萬美元取代百事可樂（Pepsi），成為超級盃中場秀主要贊助商。

超級盃是全美收視率最高的電視轉播節目，而中場表演絕對是這場盛會最吸睛的精彩時刻之一。

市場調查研究公司尼爾森（Nielsen）估計，2022年有超過1.13億觀眾透過電視轉播，觀看這場全美最大的體育賽事。

美國流行樂天后蕾哈娜（Rihanna）在暫別樂壇多時後重磅回歸，以一身火紅勁裝獨自撐起今年2月時的中場大秀，並透露自己懷上2寶的喜訊，搶盡風頭。