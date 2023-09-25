我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

微信占手機破100G記憶體 網民怒：資源被霸占又不敢刪

解讀拜登民調輸川普 經濟、移民滿意度新低 74%認為太老

2024年超級盃 亞瑟小子將登中場大秀舞台

中央社／紐約24日電
亞瑟小子將於明年2月超級盃中場秀登台演出。（路透）
亞瑟小子將於明年2月超級盃中場秀登台演出。（路透）

美國流行樂和R&B歌手亞瑟小子（Usher）今天宣布，他將於明年2月超級盃（Super Bowl）中場秀登台演出；職業美式足球聯盟NFL今天也宣布亞瑟小子為表演嘉賓。

法新社報導，第58屆超級盃賽事預計2024年2月11日在拉斯維加斯（Las Vegas）開打，亞瑟小子將在這個全球最受矚目的舞台之一擔綱演唱。他的暢銷作品包括冠軍單曲U Got It Bad、My Boo、Yeah!等。

亞瑟小子在聲明中說：「終於能在我的願望清單中，將超級盃中場演出打個勾，這是我一生的榮耀。我迫不及待想為大家表演，這將與我過去所有的演出完全不一樣。」

44歲的亞瑟小子是2000年代初期最受歡迎的音樂人之一，從1997年以來他有9首歌登頂「告示牌」（Billboard）排行榜，18首攻進前10名。

亞瑟小子曾與小喬恩（Lil Jon）、路達克里斯（Ludacris）、艾莉西亞凱斯（Alicia Keys）和黑眼豆豆主唱威爾（will.i.am）合唱多首知名歌曲，屆時一些特別嘉賓與他一同在超級盃中場秀登台並非不可能。

自2019年來，美國饒舌天王Jay-Z旗下娛樂公司「搖滾國度」（Roc Nation）一直擔任超級盃中場秀表演活動的執行單位，促成了夏奇拉（Shakira）和珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）、威肯（The Weeknd）以及嘻哈傳奇大佬Dr. Dre攜手史奴比狗狗（Snoop Dogg）、阿姆（Eminem）、瑪麗布萊姬（Mary J. Blige）、肯卓克拉瑪（Kendrick Lamar）等眾家明星帶來的音樂饗宴。

Apple Music去年據報以5000萬美元取代百事可樂（Pepsi），成為超級盃中場秀主要贊助商。

超級盃是全美收視率最高的電視轉播節目，而中場表演絕對是這場盛會最吸睛的精彩時刻之一。

市場調查研究公司尼爾森（Nielsen）估計，2022年有超過1.13億觀眾透過電視轉播，觀看這場全美最大的體育賽事。

美國流行樂天后蕾哈娜（Rihanna）在暫別樂壇多時後重磅回歸，以一身火紅勁裝獨自撐起今年2月時的中場大秀，並透露自己懷上2寶的喜訊，搶盡風頭。

超級盃 足球 NFL

上一則

劉詩詩「事業佛系」？ 親揭不上綜藝節目真實原因…

下一則

BLACKPINK合約再添變數 韓媒爆她們要自立門戶

延伸閱讀

場邊人語／聖徒抵境 黑豹沈靜

場邊人語／聖徒抵境 黑豹沈靜
場邊人語／巨人客場 徒留感傷

場邊人語／巨人客場 徒留感傷
場邊人語／主將無懼 海盗新局

場邊人語／主將無懼 海盗新局
場邊人語／主場首役 比爾盡力

場邊人語／主場首役 比爾盡力

熱門新聞

章子怡和汪峰結婚8年，恩愛如昔。(取材自微博)

汪峰問「你跟幾個男人回家？」章子怡的回答讓人服了

2023-09-23 08:32
章小蕙(左)和張柏芝(中)同框，60歲的她很凍齡。(取材自微博)

曾榨乾鍾鎮濤家產 「香港敗家女」60歲章小蕙近況曝光

2023-09-22 02:15
張柏芝。圖／摘自微博

張柏芝3兒生父被揭露？中國富商發聲明曝實情

2023-09-17 09:51
王源PO出用雞蛋擺成的「24」數字照片，為王俊凱慶生。(取材自微博)

王俊凱迎來24歲生日 王源、易烊千璽這麼祝福他…

2023-09-21 07:00
凱蒂荷姆絲的財產雖然不是最傲人，日子過得也不錯。（路透資料照片）

1人財產勝過3位前妻的身家總和 湯姆克魯斯是富翁

2023-09-16 16:32
張曼玉是許多人心目中的女神。（新華社資料照片）

張曼玉巴黎「素顏逛街」被偶遇 網揭她「不敵歲月」真容

2023-09-18 21:33

超人氣

更多 >
「殺人像殺雞容易」 2華女涉性販運 教唆毆人還拍片傳網

「殺人像殺雞容易」 2華女涉性販運 教唆毆人還拍片傳網
租房專挑「單純」留學生 華人房東慘賠4萬

租房專挑「單純」留學生 華人房東慘賠4萬
俄州中餐館槍擊2死 目擊親屬揭驚魂案發經過

俄州中餐館槍擊2死 目擊親屬揭驚魂案發經過
封面故事／壓力、孤獨、憤怒？ 留學生殺人 怨氣從何處來？

封面故事／壓力、孤獨、憤怒？ 留學生殺人 怨氣從何處來？
中國病毒學家石正麗警告：未來恐再現新的冠狀病毒疫情

中國病毒學家石正麗警告：未來恐再現新的冠狀病毒疫情