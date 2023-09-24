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被凱莉詹納帶壞？ 「甜茶」親友、影迷很不安

記者蘇詠智／綜合報導
提摩西夏勒梅的新戀情，不要說文青影迷有意見，傳他身旁自認上流的親友們也不接受。（路透資料照片）
提摩西夏勒梅的新戀情，不要說文青影迷有意見，傳他身旁自認上流的親友們也不接受。（路透資料照片）

今年度最跌破各方眼鏡的緋聞：「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）與金卡戴珊（Kim Kardashian）的同母異父小妹凱莉詹納（Kylie Jenner），傳約會傳了好幾個月之後，終於在碧昂絲（Beyoncé）的演唱會上被拍到互動親密加接吻，正式昭告天下，不少提摩西的文青影迷不敢相信他竟會和形象欠佳的卡戴珊家族成員來往，又訝異又心碎。

凱莉詹納超級有錢也具高知名度，卻還是被嫌像暴發戶的素質。（路透資料照片）
凱莉詹納超級有錢也具高知名度，卻還是被嫌像暴發戶的素質。（路透資料照片）

妙的是，專門報導明星與名人八卦的「國家詢問報」則稱，提摩西身旁的親友也一樣感到不安，怕他被凱莉詹納「帶壞」。

「國家詢問報」諷刺提摩西身旁都是一堆自以為了不起的「文化人」或「文青」，覺得凱莉詹納所處的卡戴珊家族，代表的價值觀完全跟他們背道而馳，譬如愛炒新聞愛炫富、揮金如土，喜歡整形只重皮相，沒有要求要念多少書或是有好的學位等等，倘若提摩西被影響到也跟他們有樣學樣，那還得了？眼看提摩西跟凱莉還打得火熱、沒有要分手的意思，都相當不是滋味。

其實生活方式是個人選擇，美國就有很多人吃卡戴珊家族那一套，她們幾個姊妹雖然錢隨便亂花，卻都有本錢這樣做，因為她們的身家多半以「億美元」做為單位來計算，目前似乎還不太會坐吃山空。至於學歷好不好、學位多不多，也不一定能代表一個人真正有沒有料，只能說卡戴珊家族的公眾形象不太OK，難免讓提摩西的「高貴」親友們，愈看愈不順眼。

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