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凱文柯斯納恢復單身 梅格萊恩主動出擊？

記者蘇詠智／綜合報導
凱文柯斯納才離婚，已經成為一堆女性的目標。（路透資料照片）
凱文柯斯納才離婚，已經成為一堆女性的目標。（路透資料照片）

曾經是影壇最紅男星、以「與狼共舞」（Dances with Wolves）成為奧斯卡最大贏家的凱文柯斯納（Kevin Costner），之前和妻子克莉絲汀邦加納（Christine Baumgathner）鬧離婚，克莉絲汀竟然拿「幾個小孩們已過慣奓華生活」為由，爭取更多的小孩養育費，被法庭大大打臉，還判凱文給她的養育費砍半。保住銀子和面子的凱文，再次成為好萊塢熱門單身漢，雖然他今年68歲、帥氣俊俏不能和年輕時相比，卻更具成熟韻味，依舊是不少女性鎖定的目標。

梅格萊恩被傳對仰慕多年的帥氣男星主動展開攻勢。（路透資料照片）
梅格萊恩被傳對仰慕多年的帥氣男星主動展開攻勢。（路透資料照片）

驚人的是，對他感興趣的女性之中，有一位正是昔日的「美國甜心」梅格萊恩（Meg Ryan），梅格過去曾與丹尼斯奎德（Dennis Quaid）因戲結緣，丹尼斯曾和凱文合演過「執法悍將」（JAG），因此昔日梅格有機會和凱文碰面，那時她就對他很有感覺，只不過只能將仰慕放心中。

現在兩人都單身，梅格總算可試試看與凱文之間有沒有發展，專門報導明星八卦的「國家詢問報」透露，梅格已告訴與凱文共同的朋友幫她傳話：「若是你考慮再約會，一定要給我電話。」主動踏出第一步。

金凱特蘿也不諱言對同業男性巨星的欣賞。（路透資料照片）
金凱特蘿也不諱言對同業男性巨星的欣賞。（路透資料照片）

可惜凱文柯斯納相當搶手，連「慾望城市」（Sex and the City）裡的金凱特蘿（Kim Cattrall）都公開表示凱文是她目前最「哈」的名人。幸好梅格萊恩住得離凱文很近，兩人的家都在太平洋海岸邊，車程僅十多分鐘，很容易上演「不期而遇」，梅格有機會「近水樓台先得月」。

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