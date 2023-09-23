「蜘蛛人」慘變成A片主角 AI完美偽造湯姆霍蘭德表情

湯姆霍蘭德在「蜘蛛人」系列影片有露過身材，卻沒有拍露骨、色情的性愛影片。(取材自IMDb)

AI 技術愈來愈先進，大牌紅星面臨到的侵犯肖像權問題也比以往更嚴重，甚至到了讓他們會動怒的程度。英國「每日郵報」報導，「蜘蛛人 」湯姆霍蘭德（Tom Holland）變成性愛影片的主角，雖然確定是AI偽造，可是他的表情完美融合在片中，簡直天衣無縫，不仔細看還真的會以為是他主演，他在全球各地有廣大的青少年影迷，如果相信是他本人拍攝的內容，造成的身心傷害，可想而知。

以往成人電影業慣用的操作方式是找來長相神似知名巨星的演員拍片，在海報上引導觀眾以為他們真的下海，贏得關注和銷售數字。而現在，光是找長得像的男優女優還不夠，觀眾已經沒有那麼容易唬弄，非得祭出更高規格的技術不可，因此AI偽造就變成目前的熱門手法。