「蜘蛛人」慘變成A片主角 AI完美偽造湯姆霍蘭德表情
AI技術愈來愈先進，大牌紅星面臨到的侵犯肖像權問題也比以往更嚴重，甚至到了讓他們會動怒的程度。英國「每日郵報」報導，「蜘蛛人」湯姆霍蘭德（Tom Holland）變成性愛影片的主角，雖然確定是AI偽造，可是他的表情完美融合在片中，簡直天衣無縫，不仔細看還真的會以為是他主演，他在全球各地有廣大的青少年影迷，如果相信是他本人拍攝的內容，造成的身心傷害，可想而知。
以往成人電影業慣用的操作方式是找來長相神似知名巨星的演員拍片，在海報上引導觀眾以為他們真的下海，贏得關注和銷售數字。而現在，光是找長得像的男優女優還不夠，觀眾已經沒有那麼容易唬弄，非得祭出更高規格的技術不可，因此AI偽造就變成目前的熱門手法。
只見「湯姆霍蘭德的A片」中，不管是他本人對著鏡頭自瀆，或是被同性猥褻，表情栩栩如生，宛如本人演出，確實會讓無知的觀眾誤會。擔心青少年身心受到影響的人們，也呼籲這種事情一定要制止，避免對湯姆本人和他的影迷造成更大傷害。除了湯姆霍蘭德以外，他的女友辛蒂亞(Zendaya)也是偽造A片的受害者，這對年輕情侶在歐美演藝圈當紅又有高知名度，難怪會成為不肖人士的目標。
上一則
FB留言